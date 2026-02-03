Трансферът на Канте във Фенербахче пропадна, турците обвиниха Ал-Итихад

Сагата около трансфера на Н'Голо Канте от саудитския Ал-Итихад във Фенербахче стигна до изненадващ край, като в крайна сметка сделката се провали, съобщават турските медии, както и самият истанбулски гранд.
Вчера двата клуба постигнаха споразумение световният шампион от 2018 г. с Франция да премине в турския отбор за сумата от около 4 млн. евро. Освен това в посока Саудитска Арабия трябваше да замине мароканският нападател Юсеф Ен-Несири, който дори си бе взел довиждане със съотборниците и привържениците на "фенерите".
Сега обаче стана ясно, че трансферите няма да се осъществят, тъй като необходимите документи в системата не са били осигурени навреме.
По този повод Фенербахче излезе с официално изявление, в което внесе яснота за провалената сделка и директно обвини Ал-Итихад:
"Трансферният процес, включващ Н'Голо Канте и Юсеф Ен-Несири с клуб Ал-Итихад, беше планиран и изпълнен щателно от нашия клуб във всичките му аспекти.Т
В съответствие с изискванията на нашия треньорски щаб, беше постигнато споразумение с играчите. Медицинските прегледи на футболиста, който трябваше да бъде привлечен, бяха завършени, бяха получени необходимите одобрения и нашият клуб изпълни всички свои задължения изцяло и в срок. Документите за регистрация на трансфера бяха качени в системата коректно и в пълен обем в рамките на определения срок.
Въпреки това, поради грешно въведена информация в TMS (системата за управление на трансфери) от страна на другия клуб, процедурите не можаха да бъдат завършени в рамките на регистрационния период по независещи от нас причини. Във връзка с това беше поискано удължаване на срока, нашият клуб проведе необходимите разговори с ФИФА и бяха предприети всички стъпки за разрешаване на ситуацията. Въпреки това, в последвалия процес, другият клуб не завърши процедурите, без да ни предостави каквато и да е причина.
В резултат на тези събития въпросният трансферен процес, за съжаление, не можа да бъде финализиран.
Разбираме и споделяме разочарованието, което този процес предизвика сред нашата общност. Нашият клуб продължава изграждането на състава със същата решителност и дисциплина в преследване на спортните си цели", пишат от Фенербахче.
Снимки: Imago