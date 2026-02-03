Трансферът на Канте във Фенербахче пропадна, турците обвиниха Ал-Итихад

Сагата около трансфера на Н'Голо Канте от саудитския Ал-Итихад във Фенербахче стигна до изненадващ край, като в крайна сметка сделката се провали, съобщават турските медии, както и самият истанбулски гранд.

Вчера двата клуба постигнаха споразумение световният шампион от 2018 г. с Франция да премине в турския отбор за сумата от около 4 млн. евро. Освен това в посока Саудитска Арабия трябваше да замине мароканският нападател Юсеф Ен-Несири, който дори си бе взел довиждане със съотборниците и привържениците на "фенерите".

🚨🛑 N’Golo Kanté to Fenerbahçe and Youssef En-Nesyri to Al Ittihad, deals are both OFF.



FIFA reject the appeal from both clubs, as it was verbally agreed but 𝒏𝒐𝒕 here we go due to documents problems. pic.twitter.com/16MtHHsC3H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026

Сега обаче стана ясно, че трансферите няма да се осъществят, тъй като необходимите документи в системата не са били осигурени навреме.

По този повод Фенербахче излезе с официално изявление, в което внесе яснота за провалената сделка и директно обвини Ал-Итихад:

KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME



Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.



Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma… pic.twitter.com/rRZ1ORgXCZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2026

"Трансферният процес, включващ Н'Голо Канте и Юсеф Ен-Несири с клуб Ал-Итихад, беше планиран и изпълнен щателно от нашия клуб във всичките му аспекти.Т

В съответствие с изискванията на нашия треньорски щаб, беше постигнато споразумение с играчите. Медицинските прегледи на футболиста, който трябваше да бъде привлечен, бяха завършени, бяха получени необходимите одобрения и нашият клуб изпълни всички свои задължения изцяло и в срок. Документите за регистрация на трансфера бяха качени в системата коректно и в пълен обем в рамките на определения срок.

🚨🛑 Fenerbahçe update on Kanté & En-Nesyri transfers



Fenerbahçe confirms that the club handled the transfers of N’Golo Kanté and Youssef En-Nesyri carefully and in line with its plans. All agreements with the players were completed, health checks done, and necessary approvals… pic.twitter.com/rzp7YYgTwt — Ayuba | Football News (@ayuba_shomefun1) February 3, 2026

Въпреки това, поради грешно въведена информация в TMS (системата за управление на трансфери) от страна на другия клуб, процедурите не можаха да бъдат завършени в рамките на регистрационния период по независещи от нас причини. Във връзка с това беше поискано удължаване на срока, нашият клуб проведе необходимите разговори с ФИФА и бяха предприети всички стъпки за разрешаване на ситуацията. Въпреки това, в последвалия процес, другият клуб не завърши процедурите, без да ни предостави каквато и да е причина.

В резултат на тези събития въпросният трансферен процес, за съжаление, не можа да бъде финализиран.

Разбираме и споделяме разочарованието, което този процес предизвика сред нашата общност. Нашият клуб продължава изграждането на състава със същата решителност и дисциплина в преследване на спортните си цели", пишат от Фенербахче.

Следвай ни:

Снимки: Imago