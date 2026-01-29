Бензема е жестоко обиден, не иска повече да играе за Ал-Итихад

Капитанът на Ал-Итихад Карим Бензема сам е настоял да не вземе участие при днешното равенство 2:2 на тима с Ал-Фатех, съобщава „Екип“. Нападателят е много обиден на клуба и е заявил, че повече не възнамерява да играе за саудитския шампион.

Причина за гнева на 38-годишния ветеран е офертата, която е получил за подновяването на изтичащия си през лятото договор. Предлаганото възнаграждение било много по-малко от настоящите 108 милиона долара годишно. Според Фабрицио Романо офертата била Бензема на практика да играе безплатно и да получава пари единствено от имиджовите си права. Ето защо французинът се почувствал унизен, като бил категоричен, че повече няма да облече фланелката на тима, изчаквайки договорът му да изтече през юни и така да си тръгне като свободен агент.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Karim Benzema REFUSED to play for Al-Ittihad today and announced it just HOURS before the match after hearing the RIDICULOUS offer the club made to renew his contract.



He considers it an INSULT TO HIS CAREER and felt HUMILIATED by the new salary proposal,… pic.twitter.com/ZS0GVy3cBO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 29, 2026

Носителят на „Златната топка“ за 2022 година кара своя трети сезон в Ал-Итихад, като досега има 83 мача с 54 гола и 17 асистенции за клуба. Само през тази кампания статистиката му е 21 двубоя и 16 попадения.

🎙️Fabrizio Romano reporting that Al-Ittihad’s renewal offer to Karim Benzema is literally playing for free. No salary



The only money on the table? Image rights ✔️ pic.twitter.com/Fn0tziE6Pq — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) January 29, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages