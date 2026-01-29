Бензема е жестоко обиден, не иска повече да играе за Ал-Итихад

Популярни
»
  • 29 яну 2026 | 20:53
  • 3081
  • 0
Капитанът на Ал-Итихад Карим Бензема сам е настоял да не вземе участие при днешното равенство 2:2 на тима с Ал-Фатех, съобщава „Екип“. Нападателят е много обиден на клуба и е заявил, че повече не възнамерява да играе за саудитския шампион.

Причина за гнева на 38-годишния ветеран е офертата, която е получил за подновяването на изтичащия си през лятото договор. Предлаганото възнаграждение било много по-малко от настоящите 108 милиона долара годишно. Според Фабрицио Романо офертата била Бензема на практика да играе безплатно и да получава пари единствено от имиджовите си права. Ето защо французинът се почувствал унизен, като бил категоричен, че повече няма да облече фланелката на тима, изчаквайки договорът му да изтече през юни и така да си тръгне като свободен агент.

Носителят на „Златната топка“ за 2022 година кара своя трети сезон в Ал-Итихад, като досега има 83 мача с 54 гола и 17 асистенции за клуба. Само през тази кампания статистиката му е 21 двубоя и 16 попадения.

Снимки: Gettyimages

