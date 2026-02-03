11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Левски, които излизат във финален двубой за Суперкупата на България.

"Сините" излизат с едно от двете си нови попълнения и доста офанзивна схема. Сангаре води атаката, а зад него ще се подвизава Бала. Дошлият от Ботев (Пд) Око-Флекс започва отляво, а от другата страна - Ради Кирилов.

"Орлите" пък не дават почивка на своите титуляри въпреки натоварената си програма. За някаква изненада може да се сметне промяната на вратата - Падт заменя Бонман.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 15. Куртулуш, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 14. Станич, 77. Маркус, 11. Видал, 9. Квадво Дуа

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 70. Костадинов, 47. Бурас, 99. Кирилов, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 12. Сангаре