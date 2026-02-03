Популярни
  3. Георги Караманджуков: Тази купа не носи нищо

  • 3 фев 2026 | 16:43
  • 2170
  • 2

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков направи кратък коментар пред Sportal.bg преди битката за Суперкупата на България срещу Левски. Шефът на "орлите" се надява двата отбора да направят добър мач, въпреки че трофеят не носи нищо за победителя.

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема
"Искам да стане един добър мач, това е най-важното. Тази купа не носи нищо. Ние имахме два официални мача, но Левски изигра 4-5 контроли. Не успяхме да направим почти никаква подготовка.

Повечето футболисти при нас са дошли да играят такива мачове. Квадво Дуа отсъства много и липсата му се усещаше. Накрая за много малко минути отбеляза 5 гола, което говори само по себе си за неговата класа", каза Караманджуков.

Снимки: Startphoto

