Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски ще излезе в сиво в предстоящия двубой срещу Лудогорец за Суперкупа на България. "Сините" представиха лимитиран екип, създаден специално за мача с "орлите".

"Левски представя нов лимитиран екип, в партньорство с adidas и Sport Depot, създаден специално за двубоя за Суперкупата. Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името "Левски", както на терена, така и извън него.



Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността, дала ни име, смисъл и посока.



В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден.



Зад мотото "Поклон, Апостоле" стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари. Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите", написаха от "Герена".