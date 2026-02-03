Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 9001
  • 38
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски ще излезе в сиво в предстоящия двубой срещу Лудогорец за Суперкупа на България. "Сините" представиха лимитиран екип, създаден специално за мача с "орлите".

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

"Левски представя нов лимитиран екип, в партньорство с adidas и Sport Depot, създаден специално за двубоя за Суперкупата. Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името "Левски", както на терена, така и извън него.

Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността, дала ни име, смисъл и посока.

В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден.

Зад мотото "Поклон, Апостоле" стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари. Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите", написаха от "Герена".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

Рилски спортист привлече Юлиян Ненов

  • 3 фев 2026 | 10:35
  • 551
  • 0
Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 7656
  • 4
Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

Всички нови в ЦСКА с картотеки за първия мач

  • 3 фев 2026 | 09:20
  • 1179
  • 0
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
  • 1212
  • 6
Асеновец се раздели с голмайстора си

Асеновец се раздели с голмайстора си

  • 3 фев 2026 | 08:28
  • 1019
  • 1
Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

Дунав (Русе) и Бенковски (Исперих) няма да играят

  • 3 фев 2026 | 08:14
  • 1329
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 19378
  • 111
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 742
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2339
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 7417
  • 15
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 6560
  • 3