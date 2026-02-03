Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Лудогорец и Левски излизат в спор за Суперкупа на България. Двубоят за третото по значимост отличие в родния футбол започва в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски на Националния стадион "Васил Левски". Помощници ще са Мартин Венев и Георги Дойнов. На VAR ще действа Венцислав Митрев, а засадите ще наблюдава Кристиян Колев. Преди два дни собственикът на "сините" Наско Сираков излезе с позиция срещу назначението на Митрев във VAR буса.

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Мачът на Националния стадион днес реално открива футболната 2026 г. на вътрешната сцена. Срещата довечера ще бъде първа за Левски след зимната пауза, докато Лудогорец вече имаше два официални двубоя - срещу Рейнджърс в Глазгоу и Ница в Разград в турнира Лига Европа. Заради тези европейски срещи "орлите" имаха съкратен лагер в Белек, където момчетата на Пер-Матиас Хьогмо имаха само две проверки. Същевременно Левски имаше пет контролни мача след Нова година, в които записа две победи - срещу словашкия Тренчин и Вихрен (Сандански).

Теренът на стадион "Васил Левски" е почистен преди Лудогорец - Левски

Норвежкият наставник на "зелените" разполага с най-доброто от своя състав, като единствено под въпрос е бразилецът Руан Секо, който се завърна под наем при шампионите. Централният нападател се забави в подготовката покрай пристигането си от Южна Америка, заради което все още не е напълно готов физически. При Левски ще отсъства националът Марин Петков, който не взе участие във вчерашната тренировка на тима в часовете, в които подготвяше своя трансфер зад граница. Крилото Карл Фабиен е с контузия, а до последно ще има въпросителна над новия реализатор на "сините" Хуан Переа, чиято документация се бави.

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Малко повече от 24 часа преди първия съдийски сигнал напрежението около другото ново попълнение на Левски - Армстронг Око-Флекс, отново се повиши. Спорът между клуба от "Герена" и Ботев (Пловдив) за острието продължава, като БФС излезе с официална позиция, че ще разреши служебна картотека на футболиста в тима на Хулио Веласкес. От "Колежа" контрираха, че ако се наложи, ще дадат на ФИФА и футболната централа. Така по всяка вероятност Око-Флекс ще бъде на линия за мача за Суперкупа на България.

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Лудогорец е рекордьор по спечелени трофеи - осем на брой, срещу три в актива на Левски. При успех днес "сините" ще се изравнят на второто място с ЦСКА. За последно столичният отбор спечели отличието през далечната 2009 г. "Орлите" пък са неизменни носители на Суперкупа на България през последните четири години. След тази среща битката между двата тима продължава на другите фронтове - в първенството Левски има преднина от седем точки, а за Купата на България "зелените" и "сините" ще се срещат в четвъртфинал в Разград по-късно този месец.

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

При равенството в редовното време довечера ще се пристъпи директно към изпълнения на дузпи за определяне на победителя. Очаква се на трибуните да има около 15 000 зрители.

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

Лудогорец - Левски

Съдия: Мариян Гребенчарски

Начало: 18:00 часа

Стадион: "Васил Левски", София