  3. Левски с всичко най-добро срещу Лудогорец! Вижте групата на "сините"

Левски с всичко най-добро срещу Лудогорец! Вижте групата на "сините"

  • 3 фев 2026 | 13:16
  • 6114
  • 4
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за Суперкупата на България срещу Лудогорец. В нея попадат и двете нови попълнения Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Ето и цялата група на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

