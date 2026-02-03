Левски с всичко най-добро срещу Лудогорец! Вижте групата на "сините"

Слушай на живо: Лудогорец - Левски
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за Суперкупата на България срещу Лудогорец. В нея попадат и двете нови попълнения Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.
Ето и цялата група на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.