Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

  • 3 фев 2026 | 09:30
  • 1220
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Добра новина за Левски. Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България, който ще се играе днес от 18:00 часа на стадион "Васил Левски".

Колумбиецът бе привлечен малко преди двубоя с "орлите", но "сините" са успели да му уредят работна виза. Това е станало с работа още при старта на преговорите между двата отбора, твърди "Мач Телеграф". Така той ще запълни дупката, която остави Марин Петков, който бе трансфериран в Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Искам Марек да има стил

Танчо Калпаков: Искам Марек да има стил

  • 3 фев 2026 | 00:41
  • 1438
  • 1
Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 20713
  • 70
Черно море без двама в градското дерби

Черно море без двама в градското дерби

  • 2 фев 2026 | 23:28
  • 2028
  • 1
Официално: Ботев (Враца) подписа със защитник

Официално: Ботев (Враца) подписа със защитник

  • 2 фев 2026 | 20:44
  • 2415
  • 2
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 20573
  • 160
Николета Бойчева и Димитра Иванова вкараха голове за Фарул (Констанца) срещу Лудогорец

Николета Бойчева и Димитра Иванова вкараха голове за Фарул (Констанца) срещу Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 1224
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 9866
  • 71
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 285
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 4588
  • 8
Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 20713
  • 70
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 113404
  • 21
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 3563
  • 2