Добра новина за Левски часове преди битката с Лудогорец

Добра новина за Левски. Хуан Переа ще замени Марин Петков в групата за мача с Лудогорец за Суперкупата на България, който ще се играе днес от 18:00 часа на стадион "Васил Левски".

Колумбиецът бе привлечен малко преди двубоя с "орлите", но "сините" са успели да му уредят работна виза. Това е станало с работа още при старта на преговорите между двата отбора, твърди "Мач Телеграф". Така той ще запълни дупката, която остави Марин Петков, който бе трансфериран в Саудитска Арабия.