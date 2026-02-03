Популярни
Марин Петков: Пожелавам си в края на сезона Левски да вземе всички възможни титли

  • 3 фев 2026 | 09:05
Българският национал Марин Петков се сбогува с феновете на Левски със специален видеоклип, който публикуваха от клуба в социалните мрежи.

“Дойдох в Левски на 11 години. Днес е последният ми ден като футболист на Левски! Благодаря на всеки треньор в школата на Левски, който е помогнал на моето развитие. Благодаря и на всеки един, който е помогнал за моето развитие като човек - от треньорите, до охраната на пансиона.

Благодаря на треньорите в първия отбор, които са ми дали шанс да се изявя. Благодарен съм за невероятното лято, което изживяхме, за мачовете с Брага, за мачовете с ПАОК, за мачовете с Айнтрахт. Никога няма да забравя и Купата на България, която спечелихме заедно. Надявам се един ден пак да се видим. Сега ви казвам чао, а не сбогом.

Пожелавам си в края на сезона отборът да вземе всички възможни титли и заедно да се радваме! Само Левски", каза Петков.

