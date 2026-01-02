Милан и Уест Хам обявиха трансфера на Фюлкруг

Милан и Уест Хам обявиха сделката помежду си, според която Никлас Фюлкруг преминава в италианския клуб като преотстъпен до лятото. В договора има и клауза за откупуване в размер на 13-14 млн. евро, но тя не е задължителна.

На “Джузепе Меаца” германец ще носи фланелката с №9 и ще бъде в групата още за днешния мач срещу Каляри, като ще бъде резерва.

Фюлкруг, който след месец ще навърши 33 години, напуска “чуковете” след само 413 игрови минути през сезона, като в тях няма нито един гол.

Според Фабрицио Романо Фюлкруг е отхвърлил две предложения от германски отбори.