  2. Милан
  Алегри призна за редица въпросителни и разкри дали веднага ще пусне Фюлкруг като титуляр

Алегри призна за редица въпросителни и разкри дали веднага ще пусне Фюлкруг като титуляр

  • 1 яну 2026 | 20:10
  • 738
  • 0

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри призна, че в състава му има редица въпросителни преди утрешното гостуване на Каляри заради физически проблеми на неговите играчи. Той също така потвърди, че първото ново попълнение Никлас Фюлкруг ще бъде на разположение за първия двубой на тима през тази година, но уточни, че нападателят ще бъде в ролята на резерва.

„Честита нова година на всички! Утрешният мач е тежък като всички други. В Удине казах, че тогавашният двубой беше много важен, като утрешният е със същата значимост. Класирането придобива форма, а утре трябва да направим още една малка стъпка напред, за да останем в топ 4. Отсега до 15 февруари имаме осем мача, от които шест са гостувания, а само два са домакинства. Така се нуждаем от всички, като е необходимо да правим малки крачки, за да бъдем в най-добрата възможна форма след срещата с Пиза. Януари няма да е оживен заради трансферния пазар, а защото играем срещу Каляри, Дженоа, Фиорентина, Комо, Лече… Важното е всички да бъдат на разположение.

Утре ще можем да разчитаме на възстановения Матео Габия, който ще бъде на пейката. Кристофър Нкунку обаче няма да бъде на линия, тъй като продължава да има болки в глезена. Рафаел Леао е напълно възстановен, но не е играл от месец, така че ще видим колко дълго може да остане на терена. Кристиан Пулишич тренира индивидуално довчера, като ще видим как ще бъде утре. Леао може да започне мача, но трябва да видим и Пулишич. Ще видя дали да играя с един или двама нападатели. Страхиня Павлович ще дойде с нас в Сардиния, но имаше висока температура. И за него ще видим какво ще бъде състоянието му утре. Ако е добре, ще играе. В противен случай друг ще е титуляр. Днес тествахме както Давид Одогу, така и Давиде Бартезаги.

Няма смисъл да говорим за трансферния пазар. Нещата не се обсъждат, а се правят. Фюлкруг веднага пристигна и утре ще бъде на разположение, като със сигурност ще стартира на пейката. Много съм доволен от привличането му. Трябва да сме наясно, че сега е нужно да вдигнем летвата. Колкото повече напредваш, толкова по-малко време имаш за възстановяване. Сантиаго Хименес ще бъде аут за 3-4 месеца, но Фюлкруг пристигна, така че ще ни помага. В момента съм доволен от наличния състав, но трябва да възстановим всички. Справяме се сравнително добре, но настоящият ни актив от точки не е достатъчен за постигането на каквито и да е цели“, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

