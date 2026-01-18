Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Фюлкруг изгоря с половин милион след безцеремонен обир

Фюлкруг изгоря с половин милион след безцеремонен обир

  • 18 яну 2026 | 00:57
  • 179
  • 0
Фюлкруг изгоря с половин милион след безцеремонен обир

Нападателят на Милан Никлас Фюлкруг е бил обран в хотелската си стая в Милано, докато е бил на лагер с отбора. Откраднати са луксозни часовници и бижута на обща стойност 500 000 евро. Полицията е започнала разследване по случая.

Футболистът, който все още е в процес на търсене на постоянен дом в града, стана жертва на дързък обир в хотелската си стая в района на Фиера.

Едва тази сутрин, 17 януари, нападателят на „росонерите“ е забелязал липсата на множество ценни предмети, задигнати от сейфа му. Стойността на щетите се оценява на внушителните 500 000 евро. Според първоначалната информация става въпрос предимно за луксозни хронографи и скъпи бижута.

Новото попълнение на Милан се контузи
Новото попълнение на Милан се контузи

Смята се, че един или няколко души са проникнали в стаята му между сряда и четвъртък, докато той е бил с отбора за гостуването в Комо. Крадците са разбили касетата, за да стигнат до ценностите. На мястото на инцидента веднага са пристигнали полицейски екипи и следователи от научния отдел на полицията в Милано. Разследването е в ход.

В ранния следобед на 17.01 е подаден и официален сигнал от мениджър, придружаващ отбора на Милан, който е бил упълномощен от германския централен нападател. Фюлкруг, който пристигна под наем от Уест Хем, преживява труден период, тъй като все още страда от контузия на пръста на крака и в неделя ще остане на резервната скамейка в мача срещу Лече, допълва "Gazzetta dello Sport".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 1528
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 2895
  • 0
Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

  • 17 яну 2026 | 21:26
  • 12529
  • 20
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

  • 17 яну 2026 | 21:29
  • 13945
  • 8
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 6534
  • 1
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 2956
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 74318
  • 189
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 72675
  • 182
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 67471
  • 144
Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

  • 18 яну 2026 | 01:07
  • 170
  • 0
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 14777
  • 9
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 23448
  • 32