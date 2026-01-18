Фюлкруг изгоря с половин милион след безцеремонен обир

Нападателят на Милан Никлас Фюлкруг е бил обран в хотелската си стая в Милано, докато е бил на лагер с отбора. Откраднати са луксозни часовници и бижута на обща стойност 500 000 евро. Полицията е започнала разследване по случая.

Футболистът, който все още е в процес на търсене на постоянен дом в града, стана жертва на дързък обир в хотелската си стая в района на Фиера.

Едва тази сутрин, 17 януари, нападателят на „росонерите“ е забелязал липсата на множество ценни предмети, задигнати от сейфа му. Стойността на щетите се оценява на внушителните 500 000 евро. Според първоначалната информация става въпрос предимно за луксозни хронографи и скъпи бижута.

Смята се, че един или няколко души са проникнали в стаята му между сряда и четвъртък, докато той е бил с отбора за гостуването в Комо. Крадците са разбили касетата, за да стигнат до ценностите. На мястото на инцидента веднага са пристигнали полицейски екипи и следователи от научния отдел на полицията в Милано. Разследването е в ход.

В ранния следобед на 17.01 е подаден и официален сигнал от мениджър, придружаващ отбора на Милан, който е бил упълномощен от германския централен нападател. Фюлкруг, който пристигна под наем от Уест Хем, преживява труден период, тъй като все още страда от контузия на пръста на крака и в неделя ще остане на резервната скамейка в мача срещу Лече, допълва "Gazzetta dello Sport".