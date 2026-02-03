Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

Докато витаят слухове, че Пеп Гуардиола ще напусне след края на настоящия сезон, в Манчестър Сити вече кроят планове за негов наследник. Това съобщава „Телеграф“, като подчертава, че Сити се интересува от привличането на Чаби Алонсо, ако Гуардиола реши да си тръгне. Усилено се говори, че настоящият наставник на „гражданите“ е готов да си тръгне от "Етихад" в края на сезона, въпреки че настоящият му договор изтича през 2027 г.

В списъка с тримата кандидати, освен Алонсо, се твърди, че са включени бившият треньор на Челси, Енцо Мареска, и Сеск Фабрегас, който впечатлява с работата си в Комо.

За момента Гуардиола пази в тайна бъдещите си планове. По-конкретно, той беше казал: „Честно казано, вярвам, че аз, моят щаб и моите приятели, заслужаваме да сме тук. Съжалявам, че го казвам. Не съм арогантен, но това е истината. Мисля, че след четири поредни загуби заслужаваме да се възстановим и да се опитаме да обърнем ситуацията. В онзи момент, в онзи период, имах усещането, че трябва да вземеш правилните решения за бъдещето и искам да ги взема.“

„От началото на сезона мислех много. Искам да бъда честен, вярвах, че този [сезон] ще бъде последният. Но с проблемите, които имахме през последния месец, почувствах, че не е подходящият момент да си тръгна. Не исках да разочаровам клуба. Почувствах, че не мога да си тръгна сега, толкова просто. Не ме питайте защо. Може би четирите загуби бяха причината да почувствам, че не мога да си тръгна. Манчестър Сити означава толкова много за мен. Това е деветият ми сезон тук – преживели сме толкова невероятни моменти заедно. Имам много специално чувство към този футболен клуб. Ето защо съм толкова щастлив, че оставам за още два сезона.“

Снимки: Gettyimages