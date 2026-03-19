Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Българският национал Симеон Николов говори за Локомотив, Пламен Константинов, Новосибирск, триумфалното Световно първенство и най-голямата си мечта в живота пред най-големият руски спортен сайт championat.com.

Мъжкият волейболен отбор на България направи истински фурор на Световното първенство през 2025 г. Отборът на Джанлоренцо Бленджини успя да пренапише историята и да се завърне на подиума 55 години по-късно, печелейки сребро.

Как България проби до историческия финал:

И един от ключовите играчи зад този огромен успех, Симеон Николов, сега играе в Русия. В извън сезонния период уникалният разпределител, висок над 2 метра, се присъедини към Локомотив и само за няколко месеца впечатли стотици фенове, и то не само в Новосибирск.

„Чемпионат“ разговаря с Николов за Русия, Локомотив, българския треньор Пламен Константинов, триумфа му във Филипините, неосъществената му мечта да покори НБА, основната му цел в кариерата и много, много други.

Италия? По-скоро бих се състезавал за медали в Русия.

- Симеоне, поздравления за достигането до 1/4-финалите. Локомотив завърши редовния сезон на четвърто място и ще пропусне първия етап. Смяташ ли, че тази почивка ще бъде полезна за отбора преди важните мачове?

- Благодаря за поздравленията. Да, разбира се. Ще имаме повече време да се съсредоточим върху физическата подготовка. Ще имаме време и за почивка и възстановяване. Така че мисля, че това ще е много добре за отбора.

- Но вашият опонент на четвъртфинала ще бъде в добра форма.

- Да. Но в плейофите всички ще бъдат в добра форма, защото всички искат да спечелят. Ние също, така че просто ще се опитаме да играем още по-добре ( усмихва се ).

- Това е още след няколко дни. Така че нека да преминем към това как се озова в Русия. Искам да кажа, това е първият ти професионален трансфер и избра нашето първенство. Защо?

- Русия беше единствената опция, където ми предложиха ролята на основен разпределител. Исках да играя, а не да бъда втори. С други думи, избрах трудно първенство, където щях да бъда на корта и да мога да се развивам професионално, и то в добри условия.

- Но повечето играчи предпочитат италианската лига, за да се развиват и напредват.

- Вярно е. Аз също имах възможността да избера италианската лига, но не исках да се озова в най-лошия отбор в италианската лига. Предпочитам да се боря за медали в Русия.

- В интернет има информация, че трансферът ви е повлиян от приятелството между баща ви, Владимир Николов, и Пламен Константинов, които са играли заедно в националния отбор.

- Може би. Но не съм сигурен, че е изиграло голяма роля. Мисля, че ако на Пламен не му беше харесал начинът, по който играя, нямаше да ме избере. Разбира се, те играха заедно и са приятели, но мисля, че просто му е трябвал млад играч.

- Сигурен съм, че малцина знаят, че вуйчо ви ви, Петър Шопов, също работи в Локомотив, но в женския отбор. Преди този сезон е работил в мъжкия отбор, в Новосибирск. Питахте ли го за Локомотив?

- Да, говорихме малко за Новосибирск и руското първенство. Той ми каза, че първенството е трудно и не можеш да се отпускаш. Има както силни отбори, така и по-слаби и трябва да останеш фокусиран във всеки мач. Каза, че сезонът е много дълъг и тежък както за ума, така и за тялото ти, и за да го направиш, трябва да си в добра форма и да се представяш на високо ниво. Но ми каза и много хубави неща и каза, че ще ми е интересно.

- Не те ли плашеха огромните разстояния, броят на полетите и времето? Съвсем наскоро в Новосибирск беше -30 градуса по Целзий.

- Да, това се случи (усмихва се). Знаех, че ще бъде много студено и ще има много полети, но това изобщо не ме притеснява. Дойдох тук, за да играя волейбол. В момента това е моят приоритет, а в бъдеще ще видим дали ще имам възможност да избера държава въз основа на времето (усмихва се). Сега, в началото на кариерата си, трябва да събера цялата си воля и да играя където мога.

- Истинският шум около теб започна в края на миналия сезон, когато се разчу новината, че ще играеш в Русия. Не те ли оказва натиск цялото това внимание? - Изобщо не. Волейболът е любимото ми занимание. Това е, което ми харесва. И харесвам вниманието. Това означава, че хората разчитат на мен, че имам големи цели и амбиции. Така че мисля, че шумът около мен всъщност е нещо хубаво; не се страхувам от него.

- Сигурна съм, че в България често те разпознават по улиците. Как е в Новосибирск?

- Никой не ме разпознава тук (усмихва се). Но това си има своите предимства. В голям град сме, има много хора тук, всички работят, студенти и всеки е зает със своите неща. Честно казано, аз съм като всички останали. Изобщо не мисля за това. Изобщо не ми влияе на живота сега.

– Как ви харесва руското първенство като цяло? Можете ли да отличите някой от опонентите си? – Първите 4 отбора са много добри. Всички са различни, с разлики в тактиката и подбора на играчи. Невъзможно е да се каже, че има един най-силен отбор.

- Казанският Зенит е губил само два пъти в Суперлигата, и двата пъти от Локомотив. Интересна тенденция ли е това?

- Да, победихме ги в първенството, но те ни победиха в най-важния мач – финала за Суперкупата. Така че за тях не е чак толкова важно, че ние ги победихме в първенството. Искам да кажа, те завършиха първи в редовния сезон и спечелиха Суперкупата, така че не се притесняват твърде много за мачовете си с нас. Не съм сигурен, че ще се срещнем в плейофите, но ако се срещнем, ще бъде много оспорвана серия. И ще бъде много интересно да видим кой ще стигне до края.

- Каква трябва да е силата на Локомотив този сезон, за да спечели отборът ви шампионата?

- Трябва да сме в отлична физическа форма, за да играем на 100%. И трябва да се научим да играем по-добре в защита. Трябва да тренираме високи подавания и да правим основните неща правилно, като избягваме грешки. Тогава ще имаме доста добър шанс.

- Бяхте избран в отбора на звездите от първия кръг на Суперлигата заедно с Дмитрий Лизик. Съгласен ли сте с резултатите от гласуването? Кой друг бихте избрали?

- Честно казано, не знам кой е гласувал или как работи. Радвам се, че Лизик е в отбора, и се радвам и за останалите момчета. Но това всъщност не е толкова важно. Знаете ли, много по-скоро бих получил отборна награда в края на сезона, отколкото някаква индивидуална по време на турнира.

В първия кръг Локомотив беше добър:

- Симеон, твоят кариерен път сякаш подсказва, че носиш късмет и шампионски титли на отбора, за който играеш. Това се случи в България с Левски, после в САЩ. Смяташ ли се за късметлия?

- Не, не съвсем. Просто се опитвам да бъда полезен на отбора си и да му влияя положително, където и да играя. Имам късмета, че съм висок (усмихва се). А добрият резултат е резултат от години упорит труд. Не мисля, че някой спортист е имал толкова късмет с постиженията си в кариерата си. Всичко е резултат от упорит труд и воля. Да си на игрището и да се появяваш в играта – това е, което има значение.

- Може би ще донесеш и малко късмет на Локомотив?

- Надявам се. Но както казах, ние не постигаме успех с късмет. Отборът наистина го иска, затова работим усилено. Имаме цел – да се борим за златото! Така че, каквото и да се случи в плейофите, то няма да се определя от късмет или случайност, а от упоритата ни работа.

– Винаги си в светлината на прожекторите в играта. Атакуваш много, ти си един от 5-те изпълнители на начален удар и един от 10-те най-добри блокировачи в Суперлигата на Русия. Дори нападателите биха завидели на подобни резултати. Имаше ли дори един мач, в който не си отбелязал точка?

– Наистина обичам да реализирам точки (усмихва се). Добре е за отбора, а и оказва натиск върху противника. Мисля, че последният път, когато не отбелязах нито една точка, беше на финала на Световното първенство срещу Италия. Това беше може би единственият такъв мач в кариерата ми.

- Важно ли е за теб да реализираш точка във всеки мач?

- Не мисля за това по този начин. Просто правя това, от което отборът се нуждае, за да спечели мача. Ако трябва да завърша без точка, за да спечели отборът, ще направя необходимото.

- Колко бързо успя да опитомиш руската топка “Волар”?

- Определено не е любимата ми топка (усмихва се). Но това е топката, с която играят тук в руското първенство, и трябва да уважавам това и да тренирам с нея. Мисля, че е и полезно преживяване за мен – да играя със съвсем различна топка. Да, преживяването с различна топка и в различна атмосфера е много положително и развиващо.

- Разбира се. Гледаме много видеоклипове и анализираме много тактически техники. Така че имаме план за почти всяка игрова ситуация. И да, преди да сервираш, преди подновяването на играта, винаги мислим какво да правим след това.

- Ако нападателят направи грешка, много разпределители се опитват да му дадат шанс да я поправи веднага. Споделяш ли тази логика?

- Всичко зависи от обстоятелствата: играта на разпределителя, състоянието на нападателя, действията на блокировачите от другата страна. Зависи от толкова много фактори!

- Ядосваш ли се, когато нападател пропусне да реализира няколко точки подред?

- Това е част от нашата работа. Мисля, че съм доста спокоен и разбиращ човек, когато става въпрос за такива неща. Мисля, че в 95% от случаите аз самият отивам при нападателя, за да се извиня и да кажа: „Няма нищо, следващото подаване ще е по-добро за теб.“ Така че изобщо не се ядосвам за това.

– Никола Йовович ви нарече в интервю уникален разпределител, какъвто не е виждан в световния волейбол от десетилетия. Как приемате подобни комплименти? И смятате ли се за уникален?

– Да, смятам се за уникален. Просто защото няма много играчи като мен. Искам да кажа, няма много разпределители с моя ръст. Но не бих казал, разбира се, че правя нещо невероятно или лудо в играта. Знаете ли, просто открих своя стил на игра и ще се придържам към него, стига да е ефективен. Всеки има свой собствен. И моят стил на игра е наистина различен от този на много други разпределители.

– А кого смятате за разпределител №1 в света в момента?

– Мика Кристенсън е най-добрият разпределител в света в момента.

- Между другото, Пламен Константинов беше много техничен играч в миналото. Отделяте ли много време на технически аспекти по време на тренировките?

- Да. Знам, че Пламен беше много добър, когато играеше. Той наистина разчита на техниката и иска да подобри техниката на другите. И мисля, че на Пламен му липсва да играе волейбол. Затова се опитва да повтори част от успеха, който постигна като спортист, чрез своите играчи.

Пламен не дава почивка на никого:

- Казват, че е много взискателен треньор. Подложен ли си на голям натиск? - Мисля, че да. Той знае, че съм млад и иска да ме тласне да постигна по-добри резултати, защото не винаги съм фокусиран, не винаги съм в топ форма. Така че просто иска да ме насочи по правилния път.

Настръхвам, когато гледам отново мачове от Световното първенство.

- Всички говореха за българския национален отбор след Световното първенство. Отборът, класиран на 16-то място в света, успя не само да се класира от груповата фаза, но и да стигне до финала. Вярвахте ли, че това изобщо е възможно?

- Да. Бих казал, че го очаквахме. Проправихме си път към финала. Знаехме, че отборите, срещу които играем, са горе-долу на същото ниво като нас. Така че имахме идеята, че ако играем добре и покажем уменията си на корта, можем да стигнем до финала.

- Какво се промени в сравнение с Лигата на нациите? Все пак България не стигна до финалите там.

- Мисля, че просто подобрихме играта си за краткото време, с което разполагахме. Ние сме млад отбор и използвахме загубата в Лигата на нациите като опит. Черпихме и от опита на нашия треньор. Той ни научи на много. Това е толкова интересното в спорта: не винаги можеш да бъдеш успешен, така че за да напредваш, трябва да се променяш. И това, което не успяхме да направим в Лигата на нациите, наваксахме на Световното първенство, като играхме най-добрия си волейбол. Понякога просто трябва да продължаваш да се усъвършенстваш и да се бориш. И ние го направихме.

- Знам, че българският отбор не използва телефони по време на Световното първенство. Беше ли това трудно преживяване през 21-ви век?

- Вярно е, говорихме само с родителите си. Но не беше чак толкова трудно. Аз самият не исках да говоря с други хора; исках да остана изолиран, да не чувам външен шум. Особено след като имаше много вълнение и емоции около нас. Така че просто спокойно чакахме възможността да поговорим с всички след финала на Световното първенство.

– Минаха няколко месеца. Гледал ли си отново някои мачове?

– Да, гледал съм ги отново всеки един. Обичам да преглеждам мачовете си и да анализирам какво съм направил правилно и какво не.

- Какви бяха емоциите ти, докато го гледаше отстрани?

- Знаеш ли, настръхвам, когато видя реакцията на всички и колко много означаваше това за нас. Мисля, че наистина искахме това. Това прави още по-приятно за мен да гледам отново тези мачове.

- Как се справяте с еуфорията след такъв огромен успех?

- Просто трябва да се съсредоточите върху това, което се случва сега. Този успех е в миналото и никой вече не се интересува от него. Така че просто трябва да останете мотивирани и да се стремите да го повторите.“

- Разбирате, че след сребърния медал на Световното първенство от българския отбор ще се очаква да печели медали и на други турнири. Готови ли сте за факта, че сега всеки противник ще се прицелва във вас?

- Разбира се. Това очакваме. Не искаме да бъдем подценявани. Искаме да играем срещу добри отбори, срещу най-добрите отбори, а не срещу отбори от второ ниво. Искаме да играем волейбол на най-високо ниво срещу най-добрите отбори в света. Това е същността на спорта.

– Симеон Николов преди и след Световното първенство – двама различни хора и играчи ли са? Има ли някакви съществени промени?

– Не, изобщо не. Нищо не се е променило. Всичко е същото. Същите тренировки, същият човек, всичко си остава същото (усмихва се).

– Не се ли смяташ за суперзвезда?

– Не. Наистина ли (усмихва се)?

- Не знам. Просто те питам за вътрешните ти чувства?

- Мисля, че винаги съм имал това отношение: ако искаш да бъдеш добър играч, трябва да си уверен. Трябва да си като куче на игрището и извън него. Мисля, че това е много важно. Не можеш винаги да бъдеш добро момче. Знаеш ли, трябва да си напорист.

Ако не беше волейболът, щях да се опитам да стигна до НБА!

– Какво е чувството да играеш в един отбор с брат си?

– Страхотно е. Винаги сме искали да играем заедно. И сега имаме възможност. Честно казано, много е забавно.

– Често ли се оплаквате един на друг от играта? Например, ако му подадеш по грешен начин и той не може да играе с топката.

– Случва се, но аз не му казвам нищо, просто слушам. Той ми говори. И има много да каже (усмихва се). Искам да кажа, той играе по-добре от мен, по-възрастен е и е по-опитен, така че обикновено просто го слушам.

– Произхождате от спортно семейство, където всички играят волейбол: татко, мама, чичо, брат. Можеше ли животът ви да поеме по друг път?

– Разбира се. Мисля, че ако не беше волейболът, щях да бъда баскетболист. Щях да отида в НБА или нещо подобно. Но определено бих избрал спорта, защото е много забавен и не се усеща като работа. Да, определено бих се опитал да стигна до НБА!

- О, НБА загуби страхотен играч!

- Да, и аз така мисля (смее се).

Веднага ли реши каква ще бъде твоята роля във волейбола?

- Ами, всъщност не съм избирал нищо. Бях на около 5 години, когато започнах да играя като разпределител. Просто оттогава не съм променял нищо.

– Кой беше твоят модел за подражание, когато беше малък?

– Винаги съм харесвал Бруно Резенде. Той беше наистина добър и лидер на корта. И така, кого друг гледах (спомня си)... Симене Джанели! Той все още е най-добрият. И, разбира се, Мика Кристенсън. Има много момчета, на които съм се възхищавал, когато бях млад. Все пак научих нещо-две от тях.

Родителите ти бяха на Световното първенство през 2025 г. Важно ли е за теб да посещават мачовете ти?

- Не мисля за това, когато играя. Знам, че искат да дойдат и да гледат, защото им е приятно. Но честно казано, когато играя, не мисля за тях. Винаги мисля за мача. Въпреки това е хубаво да ги видя след мача.

– Всички ли винаги говорят за спорт у дома?

– Да, почти винаги става дума за волейбол, но такъв е нашият живот. Така че не се оплаквам (усмихва се). Целият ни живот е посветен на спорта и волейбола.

– Семейството ти дава ли ти някакви съвети?

– Честно казано, не са ни давали никакви съвети от дълго време. Вече сме възрастни. Брат ми и аз донякъде знаем какво трябва да правим и как.

Русия е подобна на България. Харесва ми страната.

- Знам, че когато за първи път пристигна в Новосибирск, Сам Деру ти помогна да се адаптираш както към Русия, така и към отбора. Бихте ли казали, че той ти е станал почти като по-голям брат?

- Да, много сме близки. И наистина ми харесва фактът, че говори английски. Сам играе в Русия от, мисля, 6 години, така че неговата подкрепа определено ми помогна да се адаптирам по-бързо към Новосибирск.

- Каза, че си се чувствал самотен, докато го нямаше. Защо? Не можа ли да намериш общ език с никой друг от екипа?

- Не, просто не говорехме на един и същи език. Сега, когато говорим, е много по-добре. Това е цялото обяснение, всъщност.

– Подобри ли се настроението ти, откакто Сам се завърна?

– Да, винаги съм бил в добро настроение. А самотата… Мисля, че всеки понякога се чувства самотен. Не е чак толкова голям проблем. Не се чувствам тъжен, когато съм самотен. Просто е част от живота ми в момента. Но в бъдеще, разбира се, това ще се промени. А сега, да, Сам се завърна, говоря с него, с другите ми съотборници. Всичко е чудесно.

Сам Деру постигна най-голямата победа в живота си:

– В едно интервю признахте, че харесвате борш. Какви други руски ястия харесвате?

– Да, боршът е добра супа, но харесвам и други супи. Харесвам и сирники.

– Как ви харесва Новосибирск и Русия като цяло? Имахте ли време да видите нещо различно от спортни арени?

– Русия е подобна на България, така че свикнах. Хубава страна е. Харесва ми. Бил съм в Новосибирск няколко пъти. Красив град е. Има няколко запомнящи се места. Ходих на кино и опитах няколко ресторанта.

– Видях, че си на хокеен мач.

– Да, за първи път в живота си!

– Какво друго правиш в свободното си време?

– Разхождам се и играя игри на лаптопа си.

– Има видеоклип, на който пееш.

– Да, обичам да слушам музика. Това е сигурно. И обичам да пея песни.

– Какъв вид музика предпочиташ? Имаш ли любима песен?

– Тя се променя всеки ден. Всеки ден имам нова любима песен. Така че сега мога да ти кажа една, но утре вероятно ще е нещо друго. Всичко зависи от обстоятелствата, от настроението ми.

– Как си в настроение днес?

– Добро (усмихва се). А музиката днес е Alblak 52.

– И последният въпрос. Каква е най-голямата ви мечта?

– Най-голямата ми мечта е да отида на Олимпийските игри.

Елена Коваленко, championat.com