Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира равенството 2:2 срещу Тотнъм в мач от 24-тия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" водеха с 2:0, но изпуснаха преднината си.

„Получи се добър мач. След като допуснахме гол, се борихме с всички сили. Като цяло това беше страхотно представяне. За съжаление, не успяхме да спечелим“, заяви Гуардиола.

„Планът ни беше да владеем топката, да се опитаме да вкараме и да не допускаме голове. Те добавиха играч в защита, отбелязаха гол и това им даде импулс. В някои преходни фази те контролираха играта, а ние не. Това не беше сериозен проблем“, добави той.

„Играем на високо ниво. Липсваше ни постоянство, за да печелим мачове, докато други успяваха да го правят. Остават 14 мача до края на сезона, което е много. Изоставаме с шест точки. Продължаваме напред“, завърши испанският специалист.

Снимки: Imago