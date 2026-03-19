Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Днес от 11.00 часа легендарният футболист на България Христо Стоичков даде съвместна пресконференция със спортния директор на ЦСКА Бойко Величков. Брифингът се проведе в "Зала на славата Христо Стоичков“ и на него бе представено ново партньорство за академията на "червените".

На събитието присъстваха още координаторът на клуба Петър Занев и Николай Чернев от "Мусала".

Стоичков обяви, че щом е тук, значи е ангажиран с ЦСКА и най-вече с децата на клуба, защото "сърцето ми е цесекарско" и "обичам ЦСКА". Той допълни, че ръководството прави нещо изключително със строежа на терени за Академията и тя по нищо няма да отстъпва на най-модерните съоръжения в Европа.

"Събрали сме се да обявим програма, която ще бъде дълги години за ДЮШ на ЦСКА. Сърцето ми е цесекарско. Следите какво е развитието на "Панчарево". След няколко месеца ще бъде направено. И новата Академия, която ще събира над 400 деца - закрити стадиони. Тези деца ще се чувстват защитени, че могат да играят и учат заедно. Най-много държа на дисциплината. Първо трябва да бъдат добри ученици и ако имат качества, да вървят нагоре. Всичко, което е предприето от ръководството на ЦСКА, гарантирам на 100%, че Академията ще има най-доброто от Европа - най-добрите доктори, масажисти, физеотерапевти. Не използвам "аз". Всичко е съвместно. Сам човек нищо не може да направи. Дали ще носят червена, бяла или друг цвят фланелка, трябва да знаят какво означава емблемата и какво е ЦСКА.

Щом съм седнал тук, значи имам ангажираност към тези деца. Щом сме си стиснали ръцете, значи обичам ЦСКА. Искаме да дадем отношение, обич и любов към тези деца. Футболът е не само да го играем. Искам да се научат на труд. България има много диаманти, но се нуждаят да бъдат шлифовани. Децата трябва да усетят, че има кой да застане зад тях. Да чувстват обич и уважение", заяви Христо Стоичков.

"Неслучайно избрахме къде да направим това представяне. Искахме да изчистим всички детайли и да се включим в нов проект за България. Тук не става въпрос да дадем едни пари и да сложим логата на фланелките на децата. Наясно сме, че големите фирми предпочитат логата им да са на първия отбор. Ние държим на друго - спортът възпитава. Ще участваме в проект, който ще изгражда личности и характери. Надявам се, че този проект ще промени ЦСКА и българския футбол. Ако имаме малка частица съпричастност към това, ще бъда най-щастливият човек", каза пък Николай Чернев от "Мусала".

