Милан получи окончателно “да” от Кристъл Палас за Матета

Отборът на Милан получи финална зелена светлина от Кристъл Палас за привличането на нападателя Жан-Филип Матета още сега, съобщават Дейвид Орнстийн и Николо Скира. Това се случи, след като “орлите” си гарантираха неговия заместник в лицето на Йорген Странд Ларсен от Уулвърхамптън.

Матета дори още днес е преминал медицинските си прегледи. “Росонерите” ще платят за него общо 35 млн. евро, а също така са му приготвили договор до лятото на 2030 година при заплата от 3,5 млн. евро на сезон плюс бонуси. Двата клуба се бяха разбрали трансферът да стане факт през лятото, но впоследствие миланският гранд реши да привлече 28-годишния играч още сега, каквото беше и неговото желание.

Според Джанлука Ди Марцио обаче това зависи от потенциалната раздяла на “Дявола” с Кристофър Нкунку, който все още не е дал съгласието си да премине в друг клуб в края на трансферния прозорец.

