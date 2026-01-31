Милан отмъкна италиански талант изпод носа на ПСВ

Милан успя да спечели битката с ПСВ Айндховен за Алфаджо Сисе и ще привлече 19-годишния талант на Верона, съобщават в Италия.
Любопитното е, че по-рано тази седмица нидерландският шампион се договори с Верона за трансферна сума в размер на 6,5 млн. евро. Впоследствие “росонерите” се задействаха и успяха да измъкнат атакуващия халф изпод носа на ПСВ. Така те ще платят на Верона 8 млн. евро и още 1,5 млн. под формата на бонуси. Освен това оттам са решили да оставят младежкия национал на Италия под наем в Катандзаро до края на кампанията. Сисе прекара първата част от сезона като преотстъпен именно във втородивизионния тим, в който впечатли със своите 6 гола и 1 асистенция в 21 мача.
Снимки: Gettyimages