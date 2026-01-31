Интер - Ювентус ще е в събота, стана ясно за кога е преместен Милан - Комо

Голямото дерби на Италия между Интер и Ювентус на “Джузепе Меаца” ще се изиграе на 14 февруари, събота, от 21:45 българско време. Това стана ясно от програмата за 25-ия кръг на италианското първенство, която беше публикувана от Серия "А" днес.

Оттам също така обявиха кога ще се проведе отложеният мач от предстоящия 24-ти кръг на шампионата между Милан и Комо. Както е известно, двубоят няма да се изиграе на 6 февруари заради подготовката за откриването на Зимните олимпийски игри два дни по-късно, което е именно на “Сан Сиро”. След като вариантът с провеждането на мача в австралийския град Пърт пропадна, той беше преместен за по-късна дата. Днес стана ясно, че става въпрос за 18 февруари, сряда, като мачът ще се изиграе в Милано с начален час 21:45.

Un mese di febbraio caldissimo per la nostra #SerieAEnilive 🔥



Milan-Como sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45 ✍️#DAZN pic.twitter.com/vUAgThelvH — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 31, 2026