Интер - Ювентус ще е в събота, стана ясно за кога е преместен Милан - Комо

  • 31 яну 2026 | 17:05
  • 762
  • 0
Голямото дерби на Италия между Интер и Ювентус на “Джузепе Меаца” ще се изиграе на 14 февруари, събота, от 21:45 българско време. Това стана ясно от програмата за 25-ия кръг на италианското първенство, която беше публикувана от Серия "А" днес.

Оттам също така обявиха кога ще се проведе отложеният мач от предстоящия 24-ти кръг на шампионата между Милан и Комо. Както е известно, двубоят няма да се изиграе на 6 февруари заради подготовката за откриването на Зимните олимпийски игри два дни по-късно, което е именно на “Сан Сиро”. След като вариантът с провеждането на мача в австралийския град Пърт пропадна, той беше преместен за по-късна дата. Днес стана ясно, че става въпрос за 18 февруари, сряда, като мачът ще се изиграе в Милано с начален час 21:45.

