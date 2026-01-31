Милан следи Хосе Хименес

Милан проявява интерес към защитника на Атлетико Мадрид Хосе Мария Хименес. Към момента италианският гранд провежда само предварителните проучвания и все още не е стартирал действителни преговори, твърди испанският вестник AS.

Според източника, уругваецът има договор с “дюшекчиите” до юни 2028 г., но с оставащи две години от контракта, потенциалното му напускане може да бъде оценено на по-малко от 30 млн евро. Твърди се, че сумата е приемлива за гранда от северна Италия. От Атлетико Мадрид все още смятат Хименес за твърд свой играч и не обмислят трансфер.

Футболистът играе за мадридчани от 2013 г. насам и има 370 участия за тима и е готов да обсъди трансфер по време на лятната пауза.

Milan have inquired about signing Jose Gimenez for next season. Gimenez’s contract expires in June 2028.



Gimenez is a profile that is highly regarded by Tare due to his experience and contract situation. His price tag would be just below €30M. No contacts took place with his… pic.twitter.com/beZS0Hq11X — Milan Eye (@MilanEye) January 30, 2026