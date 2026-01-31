Милан следи Хосе Хименес

Милан проявява интерес към защитника на Атлетико Мадрид Хосе Мария Хименес. Към момента италианският гранд провежда само предварителните проучвания и все още не е стартирал действителни преговори, твърди испанският вестник AS.
Според източника, уругваецът има договор с “дюшекчиите” до юни 2028 г., но с оставащи две години от контракта, потенциалното му напускане може да бъде оценено на по-малко от 30 млн евро. Твърди се, че сумата е приемлива за гранда от северна Италия. От Атлетико Мадрид все още смятат Хименес за твърд свой играч и не обмислят трансфер.
Футболистът играе за мадридчани от 2013 г. насам и има 370 участия за тима и е готов да обсъди трансфер по време на лятната пауза.