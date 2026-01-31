Популярни
  Милан
  2. Милан
  Договорът е факт: капитанът Менян остава в Милан задълго

Договорът е факт: капитанът Менян остава в Милан задълго

  • 31 яну 2026 | 20:12
  • 1193
  • 1

Капитанът на Милан Майк Менян официално подписа нов дългосрочен договор с клуба. Досегашното споразумение щеше да изтече през лятото, а новият контракт е чак до юни 2031 година. Смята се, че французинът е получил сериозно увеличение на заплатата си, която вече ще възлиза на общо 7 млн. евро на сезон.

Така Менян ще остане в миланския гранд, въпреки че през лятото беше се договорил с Челси, но клубът блокира неговия трансфер. През настоящия сезон вратарят е сред най-силните играчи на “росонерите”, като в своите 25 мача е запазил мрежата си суха 11 пъти, а допуснатите голове са 20. 30-годишният футболист пристигна в Милан през лятото на 2021 година, когато клубът плати на Лил около 16 млн. евро за него. Оттогава насам стражът, който е записал общо 188 двубоя със 70 чисти мрежи и 190 получени попадения, като спечели Скудетото през сезон 2021/22.

Освен за “Дявола”, Менян е титулярен вратар и за Франция, за която е изиграл 37 срещи.

Снимки: Gettyimages

