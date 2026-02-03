Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал постигна исторически етап миналата събота, изравнявайки головия рекорд на легендарния Диего Марадона с фланелката на Барселона.
Постижението дойде по време на победата над Елче в мач от 22-рия кръг на Ла Лига, резултат, който затвърди лидерската позиция на каталунския отбор в надпреварата.
Историческият гол падна само пет минути и половина след началото на мача. След отнета топка, Дани Олмо асистира на Ламин Ямал, който, сам срещу вратаря, не пропусна възможността и откри резултата.
С този гол младият нападател достигна 38 попадения за клуба, същия брой, постигнат от аржентинската легенда Диего Марадона по време на престоя му в Каталуния между 1982 и 1984 година.
Въпреки равенството в броя на головете, статистиката показва забележима разлика в темпото на реализация. Ямал, едва на 18 години, се нуждаеше от 134 мача, за да достигне тази граница, докато Марадона, който тогава беше на 23 години, постигна същото постижение само в 58 срещи.
Снимки: Gettyimages