Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал постигна исторически етап миналата събота, изравнявайки головия рекорд на легендарния Диего Марадона с фланелката на Барселона.

Постижението дойде по време на победата над Елче в мач от 22-рия кръг на Ла Лига, резултат, който затвърди лидерската позиция на каталунския отбор в надпреварата.

Историческият гол падна само пет минути и половина след началото на мача. След отнета топка, Дани Олмо асистира на Ламин Ямал, който, сам срещу вратаря, не пропусна възможността и откри резултата.

🚨 NEW RECORD: Lamine Yamal has just equalled Diego Maradona's tally of 38 goals in official competitions for Barcelona. pic.twitter.com/KJzzICRIA1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) February 1, 2026

С този гол младият нападател достигна 38 попадения за клуба, същия брой, постигнат от аржентинската легенда Диего Марадона по време на престоя му в Каталуния между 1982 и 1984 година.

Въпреки равенството в броя на головете, статистиката показва забележима разлика в темпото на реализация. Ямал, едва на 18 години, се нуждаеше от 134 мача, за да достигне тази граница, докато Марадона, който тогава беше на 23 години, постигна същото постижение само в 58 срещи.

