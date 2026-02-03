Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

  • 3 фев 2026 | 06:33
  • 275
  • 0

Ламин Ямал постигна исторически етап миналата събота, изравнявайки головия рекорд на легендарния Диего Марадона с фланелката на Барселона.

Постижението дойде по време на победата над Елче в мач от 22-рия кръг на Ла Лига, резултат, който затвърди лидерската позиция на каталунския отбор в надпреварата.

Историческият гол падна само пет минути и половина след началото на мача. След отнета топка, Дани Олмо асистира на Ламин Ямал, който, сам срещу вратаря, не пропусна възможността и откри резултата.

С този гол младият нападател достигна 38 попадения за клуба, същия брой, постигнат от аржентинската легенда Диего Марадона по време на престоя му в Каталуния между 1982 и 1984 година.

Въпреки равенството в броя на головете, статистиката показва забележима разлика в темпото на реализация. Ямал, едва на 18 години, се нуждаеше от 134 мача, за да достигне тази граница, докато Марадона, който тогава беше на 23 години, постигна същото постижение само в 58 срещи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Уулвърхамптън уреди двама нови в последния момент

Уулвърхамптън уреди двама нови в последния момент

  • 3 фев 2026 | 04:28
  • 713
  • 0
Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

  • 3 фев 2026 | 03:26
  • 1405
  • 0
Пиза се подсили със Самуел Айлинг-Джуниър

Пиза се подсили със Самуел Айлинг-Джуниър

  • 3 фев 2026 | 02:56
  • 800
  • 0
Ювентус привлече нападател от академията на Манчестър Сити

Ювентус привлече нападател от академията на Манчестър Сити

  • 3 фев 2026 | 02:29
  • 833
  • 0
Съндърланд нямаше проблеми с Бърнли

Съндърланд нямаше проблеми с Бърнли

  • 3 фев 2026 | 00:24
  • 1249
  • 0
Майорка разпиля Севиля през второто полувреме

Майорка разпиля Севиля през второто полувреме

  • 3 фев 2026 | 00:13
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 10949
  • 45
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 104137
  • 21
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 41437
  • 217
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 14758
  • 147
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 13388
  • 15