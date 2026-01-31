Лапорта ликува след успех срещу Реал Мадрид в съда

Скорошното съдебно решение по така наречения случай „Негреира“, което се оказа неблагоприятно за Реал Мадрид, даде на Жоан Лапорта перфектната възможност да изрази позицията си. В петък съдията отхвърли искането на мадридския клуб за достъп до икономическите данни на Барселона за периода от 2010 г. до 2021 г. В отговор президентът на „блаугранас“ не скри задоволството си преди официалния обяд с ръководството на Елче.

„Не може да се използва съдебен процес, за да се получи информация за функционирането на съпернически клуб. Смятам, че това беше неуместно и съдията видя нещата по същия начин. Напълно споделяме решението на съда“, заяви Лапорта.

Той твърди, че клубът, ръководен от Флорентино Перес, използва случая „Негреира“ – свързан с плащанията на Барса към бившия вицепрезидент на съдиите – за да „поддържа наратива, който излъчват по своята телевизия“. Според Лапорта това е аргумент, който се защитава от испанската столица, въпреки че „знаят, че не е верен и няма никаква основа“.

„В случая, за който говорим, вече знаем... всичко се прави с цел да се дестабилизира Барселоан и да се навреди на репутацията ни. Както съм казвал много пъти, осъдиха ни още преди да бъдем съдени, а накрая ще открият, че няма абсолютно нищо“, коментира президентът.

„Радвам се, че съдията затвори вратата под носа на Реал Мадрид“, обобщи Лапорта, изразявайки надежда, че производството ще бъде прекратено „възможно най-скоро“.

