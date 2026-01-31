Съставите на Елче и Барселона

Тази вечер Барселона гостува на Елче в мач от 22-рия кръг на Ла Лига. Това на хартия би трябвало да е лесен мач за каталунците, но те не могат да си позволят да подценят съперника си, ако не искат да страдат. С победа днес "блаугранас" ще дръпнат с четири точки пред преследвача си Реал Мадрид, докато евентуално равенство или загуба ще даде шанс на "белия балет" утре да атакува първата позиция. Затова мачът е от толкова голямо значение.

Домакините излизат с Андрезиньо и Алваро Родригес в атака, а Херман Валера и Грейди Диангана ще действат на двете крила. Марк Агуадо и Родриго Мендоса пък са двойката опорни халфове.

Ханзи Флик пък е избрал да започне мача с Ламин Ямал, Феран Торес и Рафиня в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Френки де Йонг, Дани Олмо и Фермин Лопес.

ЕЛЧЕ: Пеня, Доналд, Афенгрубер, Ч. Гарсия, Педроса, Агуадо, Мендоса,Валера, Диангама, Андрезиньо, Родригес

БАРСА: Гарсия, Кунде, Кубарси, Е. Гарсия, Балде, Де Йонг, Олмо, Лопес, Ямал, Рафиня, Торес