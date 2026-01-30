Ханзи Флик: Ще бъде трудно, но искаме трофеите и в Ла Лига, и в ШЛ

Лидерът Барселона ще изпрати януари с гостуване на новака Елче от 22-рия кръг в Ла Лига. Двубоят е в събота вечер от 22:00 часа. Този мач идва дни след успеха с 4:1 над ФК Копенхаген в Шампионската лига, след който тимът финишира пети и си спести участие в плейофния кръг. Треньорът Ханзи Флик увери, че спечелването на ШЛ е голямата цел на отбора наред с поредна титла в първенството.

Ето какво заяви германецът на своята пресконференция:



Как подхождате към сблъсъка с Елче?

Настъпват решаващите моменти от сезона – важни моменти, в които всеки двубой означава един по-малко до края. Трябва да сме нащрек и напълно концентрирани. Треньорът им Едер Сарабия е свършил фантастична работа. Те играят много добре, много са смели. Имат атрактивен стил и създават много положения – обичам да ги гледам как играят.

Има ли обсесия при вас по спечелването на Шампионската лига?

Всеки иска да вдигне този трофей, защото това е велико състезание. С новия формат последният мач беше невероятен. Да видиш емоцията на феновете беше фантастично – това е футболът: да си част от него и да завоюваш купата е нещо изумително. Наша отговорност е да работим за това – да се подобряваме всеки ден, за да достигнем тази мечта да спечелим Шампионската лига. Това е мечта не само за феновете, но и за нас, но знаем, че не е лесно и трябва да работим здраво.

Притесняват ли ви грешките в отбрана, които могат да застрашат спечелването на трофеи? Особено в Шампионската лига?

В крайна сметка сме в Барса и е нормално да искаме да спечелим всички трофеи – Ла Лига, Купата, Шампионската лига. Не е лесно. Трябва да работим здраво и да правим нещата по-добре, отколкото в миналото. За мен е важно, че сега всеки мач е изключително важен – на всеки три-четири дни играем. Няма възможност да изчакаме и да видим как ще се развие двубоят – трябва да започваме силно от първата минута, а не да чакаме края. Нашето отношение и манталитет са добри и това е една от най-големите ни сили. И в Шампионската лига, и в края на първенството ще бъде трудно и ще ни е нужна голяма енергия, но това е положението и това виждам в този отбор още от началото на сезона. Казвал съм го и преди – трябва да се подобрим и да работим върху различни ситуации. Но в крайна сметка завършихме първата фаза на пето място и ако се замислите как започнахме – а началото не беше добро – след мача с Челси никой не смяташе, че можем да сме сред първите осем, а ние сме на пета позиция. Това казах и на отбора: доволен съм, но трябва да правим нещата по-добре.

Отборът ви свикна да прави обрати?

Получаваме твърде много голове и затова се стига до обрати. Манталитетът ни е винаги да вярваме в себе си, но трябва да правим нещата по-добре, особено в началото на мачовете – трябва да сме напълно готови още от първата минута, и това искам да виждам от отбора. Винаги е интересно да се гледат срещите на Барса, но в крайна сметка имаме голям потенциал да работим върху това и точно това ще направим.

Доволен ли сте от трансферния пазар?

Разбира се, че съм доволен от състава. Контузените играчи ще се върнат: Педри е по средата на възстановяването си, Гави също тренира повече отпреди и ще видим какво ще се случи. Също и Андреас Кристенсен. Имам страхотен отбор с много качество, но и футболисти от филиала и от “Ла Масия”, които имат качества да играят един, два или три мача. Томи Маркес върши отлична работа, Жофре Торентс също, и съм много доволен от качеството на Ла Масия и Барса Атлетик.

По-добре ли е да играете преди Реал Мадрид?

Винаги е по-добре, когато печелиш, но до края на сезона има още много. Те са качествен тим, както и ние, но също така и Виляреал или Атлетико Мадрид. Това е фантастично първенство и се надявам накрая да завършим на първо място – това е, което искаме. Това е нашата цел, не ме интересува следващият мач. Това, което искам, е накрая да сме първи.

Съществува ли реален риск да не останете в клуба, ако Лапорта загуби изборите за президент?

Това е въпрос за бъдещето. Засега съм тук и съм щастлив да работя за този клуб. Ще видим – не мога да отговоря на тези въпроси на 100%. Както казах и преди, много е важно да има стабилност в клуба. Всичко около отбора върви много добре – нямаме много пари за трансфери, но всичко, което правим, е много добро. Развиваме играчи от Ла Масия, атмосферата в отбора е отлична, феновете ни подкрепят и има силна връзка между всички. Става дума за стабилност и вярвам, че това е най-доброто за бъдещето на клуба.

Благодарен ли сте, че разполагате с играчи с профили като Касадо или Бернал?

Касадо и Бернал са фантастични професионалисти. Когато играеш за Барса и си млад, страстта е много важна, защото играеш с най-добрите и за най-добрия клуб в света. Това е най-важното. Всеки от тях осъзнава това. За тях това е сбъдната мечта – преди две години дори не знам дали са си го представяли. Те трябва да играят на най-високо ниво и да дават най-доброто от себе си за клуба. Чувствам се благодарен, че ги имам в отбора.

Какво ви харесва най-много у Бернал?

Той е добър и с топката, и без нея. Умее да намира най-добрите пространства и да взима най-правилните решения. Видяхте го срещу Копенхаген през второто полувреме – колко е подобрил играта си в защита. Физически се представя много по-добре, на съвсем друго ниво е и е голям професионалист. Сигурен съм, че той ще бъде ключов играч за бъдещето на клуба. Справя се добре, а е млад футболист, който преживя тежка контузия. Стъпка по стъпка – ако сега играе по 30 или 40 минути, това не е проблем. Той се чувства добре с прогреса си, но е вярно, че иска да играе повече, както всички, но това е пътят, който трябва да следваме.

Разочарова ли ви много решението на Дро?

Промених мнението си. Не искам да казвам нищо по въпроса. Обичам Дро, но очевидно съм разочарован. Той също го знае, но го обичам. Тук го очакваше страхотно бъдеще. Той взе различно решение, което трябва да уважавам – такъв е футболът.