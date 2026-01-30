Популярни
  3. Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

  • 30 яну 2026 | 18:07
  • 1154
  • 1

Барселона обяви очакваното удължаване на договора на Фермин Лопес. Досегашният беше до лятото на 2029 година, а новият е с два сезона отгоре - до 2031 г. Увеличава се и заплатата на атакуващия полузащитник, както и откупната му клауза, която вече е 500 млн. евро, твърди "Мундо Депортиво".

От началото на кампанията 22-годишният техничар има 10 гола и 11 асистенции в 26 срещи.

С този ход от “Камп Ноу” изключват - поне засега - евентуална раздяла с испанеца, който преди месеци беше усилено искан от Челси.

Това е третият път само за две години и половина, в който Барса подобрява договорните условия на Фермин. Възпитаник на каталунския клуб, той се присъедини към първия отбор през сезон 2023/24, а през август 2023 г. удължи договора си до 2027 г. Малко след това, през октомври 2024 г., подписа нов договор до 2029 г., който сега бива удължаван до 2031 г.

