Вероятно това е последният сезон на Левандовски в Барселона, разкри жена му

Бъдещето на Роберт Левандовски в Барселона изглежда предрешено. Поне такъв извод може да се направи от думите на съпругата му, която не се поколеба да загатне за сбогуването на поляка със „синьо-червения“ клуб в края на настоящия сезон. Отделно неговият договор с шампионите изтича.

Анна Левандовска говори пред популярната полска медия Plejada за това какво я очаква в най-близко бъдеще, като каза, че изглежда, че това е краят на престоя на съпруга ѝ в каталунската столица: „Ще видим как ще протече сезонът в Барселона тази година, защото, да кажем, това вероятно ще бъде последната година на съпруга ми тук.“

“Затова го изстискваме като лимон. Наслаждаваме се на всеки момент, на всеки мач с феновете, защото знаем, че един ден няма да имаме нищо от това“, добави Анна.

Освен това съпругата на нападателя на „блаугранас“ признава, че не знае нищо за бъдещето, което очаква 37-годишния футболист.

“Какво предстои? Не знаем, но това е пътят на един велик атлет и особено на един велик спортист, и ние сме подготвени за това“, добави съпругата на голмайстора.

Ханзи Флик: Ще бъде трудно, но искаме трофеите и в Ла Лига, и в ШЛ