Флик: Албасете няма какво да губят, не съм доволен, че Рафиня няма да играе

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешния четвъртфинал срещу Албасете за Купата на краля.

“Както казах и последния път, мачовете за Купата на краля са такива. Затова ги харесваме, защото понякога има непредвидими резултати. Те нямат какво да губят, а само какво да спечелят. Винаги анализираме съперника. Това, което Албасете направи срещу Реал Мадрид, беше много добро. Важното е как ще започнем ние, с правилната нагласа.

Ще трябва да променим някои дребни неща. Останах много доволен от нашия футбол в Елче. Но пропуснахме много чисти положения. Не търсим перфекционизъм, а прогрес. След мача с Челси напредваме стъпка по стъпка, вдигайки нивото. Важните играчи са на страхотно ниво. Трябва да вярваме в отбора. Утре трябва да имаме правилната нагласа, да печелим единоборствата. Това е, което искам да видя”, започна Флик.

След това треньорът на Барселона говори и за състоянието на Рафиня и Марк-Андре тер Стеген. “За да бъда честен, не съм доволен от това, че Рафиня няма да играе. Той е много важен играч за нас. Ще видим какво ще трябва да промени той и какво ще трябва да променим ние. Сега започва важната фаза от сезона и имаме нужда от всички. Когато той не може да играе, не е добре.

Тер Стеген? Току-що научих за контузията му. Все още не съм говорил с него. Съжалявам за него. Трябва да изчакаме резултатите от прегледите. Научих за тази новина и трябва да изчакаме. Ще видим”.

“Настроението в отбора е фантастично. Не е лесно да си спечелиш място в този отбор. Имаме единадесет, които започват, но и петима, които ще завършат мача и ще бъдат много важни. Всички трябва да са готови, когато се наложи да излязат на терена. Гави? Важно е да влезе във форма, но постепенно, да кара стъпка по стъпка. Ние се грижим за него.

Рашфорд? Мисля, че той има много потенциал, който да покаже. Винаги гледаме головете, последния пас... защото там може да има подобрение. Но със своята скорост и техника той може да ни даде много повече. Възхитен съм, но той има много по-голям потенциал.

Доволни сме от ситуацията в зимния трансферен прозорец. Не ми хареса, че Дро си тръгна, но не можех да направя нищо. Щастлив съм, защото ако всички са на максимално ниво, ще бъде трудно да се изберат титулярите. Свършихме си добре работата”, завърши Флик.

