Лапорта за същността на проекта на Барса, трансферният прозорец и "модела, който може да работи"

В интервю за La Vanguardia президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази оптимизъм и спокойствие, коментирайки както ситуацията на трансферния пазар, така и отличния спортен момент, в който се намира мъжкият отбор след победата над Копенхаген и класирането на тима сред осемте най-добри в Шампионската лига.

По отношение на промените в състава, президентът даде да се разбере, че освен ако не настъпи изненада в последния момент, работата вече е свършена. „Остават още няколко дни, но не искам да създавам фалшиви очаквания. По принцип ние вече изпълнихме това, което искахме“, увери той. Лапорта припомни, че клубът е привлякъл Жоао Кансело, „един много поливалентен защитник“, и че е заложил на приемствеността с подновяването на договора на Фермин, което е било необходимо за коригиране на контракта му.

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Освен това той изтъкна работата на Деко извън първия отбор: „Той работи по други въпроси, по-свързани с юношеския футбол и с Барса Атлетик“. Всичко това с ясна цел: „Работи се много добре за постигане на целите, които сме си поставили, а именно да направим един много добър сезон“.

Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

В този контекст Лапорта беше категоричен, като отхвърли евентуални продажби на двама млади таланти от школата. „Да, да. Те са изключени, защото са двама играчи, на които разчитаме“, заяви той относно Марк Бернал и Марк Касадо. За президента и двамата представляват същността на проекта: „Те са футболисти, формирани у дома. Част са от формулата, която вярваме, че работи: комбинация от играчи от Ла Масия с други с голям футболен талант, идващи от различни култури“.

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

След като коментира пазара, Лапорта се съсредоточи върху спортния момент на отбора, като изрази особено задоволство от представянето в Европа. „Изживях го като всички останали „кулес“. Щастливи сме. Виждам как феновете на Барселона се наслаждават на отбора и на работата на спортен директор като Деко“, обясни той за триумфа срещу Копенхаген. Според президента Барса преминава през „сладък момент“, който приканва „да го изживеем и да му се насладим“.

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Ръководителят на „блаугранас“ подчерта, че отборът е изпълнил изискванията на мача: „Трябваше да изиграем мач с голове, направихме го и се класирахме на пета позиция. Влязохме в топ осем, което беше целта“. Ситуация, която оказва влияние и върху планирането: „Ханзи Флик е особено доволен, защото може да планира сезона с повече спокойствие“.

Ханзи Флик: Фантастично е, че завършваме на петото място

Лапорта също така изтъкна модела на собственост на клуба в европейски контекст. „От първите осем, единственият спортен клуб, който е собственост на своите членове, е Барса. Останалите имат собственик, което е напълно респектиращо, но го казвам в смисъл, че има хора, които твърдят, че този модел не може да работи. Е, всъщност може да работи“.

Запитан за провала на Реал Мадрид, президентът избегна сравненията и отправи кратко послание: „Е, те ще се оправят със своите си неща. Аз обичам да се съсредоточавам върху Барса“. Един Барса, който според Лапорта съчетава идентичност, планиране и резултати, за да гледа към бъдещето с оптимизъм.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда