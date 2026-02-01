Ювентус взима играч на Ница, който беше бит от фенове

От Ювентус са на път да осъществят светкавичен трансфер с привличането на крилото Жереми Бога от Ница, съобщават италианските медии.

Котдивоарецът ще играе като преотстъпен при “Старата госпожа” до края на сезона, след което ще може да бъде купен срещу 5 млн. евро. 29-годишният играч дори вече премина медицинските си прегледи в Торино, както се вижда от снимки на Ювентус в социалните мрежи. Той пристига с идеята да бъде алтернатива на звездата на тима Кенан Йълдъз.

Бога е записал 20 мача с 2 гола и 2 асистенции през този сезон, но не е играл за Ница от 30 ноември насам. След загубата с 1:3 от Лориен той и съотборникът му Терем Мофи бяха нападнати и бити от фенове на тима, след което обявиха, че повече не искат да играят за френския клуб. Също така офанзивният футболист вече разполага с богат опит в Серия "А", където има пет сезона с екипите на Сасуоло и Аталанта.