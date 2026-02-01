Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Ювентус взима играч на Ница, който беше бит от фенове

Ювентус взима играч на Ница, който беше бит от фенове

  • 1 фев 2026 | 15:17
  • 1076
  • 0

От Ювентус са на път да осъществят светкавичен трансфер с привличането на крилото Жереми Бога от Ница, съобщават италианските медии.

Двама футболисти на Ница не искат да играят повече за клуба след агресията от фенове, Френската лига осъди насилието
Двама футболисти на Ница не искат да играят повече за клуба след агресията от фенове, Френската лига осъди насилието

Котдивоарецът ще играе като преотстъпен при “Старата госпожа” до края на сезона, след което ще може да бъде купен срещу 5 млн. евро. 29-годишният играч дори вече премина медицинските си прегледи в Торино, както се вижда от снимки на Ювентус в социалните мрежи. Той пристига с идеята да бъде алтернатива на звездата на тима Кенан Йълдъз.

Бога е записал 20 мача с 2 гола и 2 асистенции през този сезон, но не е играл за Ница от 30 ноември насам. След загубата с 1:3 от Лориен той и съотборникът му Терем Мофи бяха нападнати и бити от фенове на тима, след което обявиха, че повече не искат да играят за френския клуб. Също така офанзивният футболист вече разполага с богат опит в Серия "А", където има пет сезона с екипите на Сасуоло и Аталанта.

