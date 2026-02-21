Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

Късен гол на Фабио Силва (90+5’) измъкна Борусия (Дортмунд) в гостуването на РБ Лайпциг от 23-тия кръг на Бундеслигата, завършило с атрактивното 2:2. Тимът на Нико Ковач трябваше да заличава два гола пасив, като преди това голове близнаци на Кристоф Баумгартнер (20’, 39’) бяха дали отличен аванс за “червените бикове”, а автогол на Ромуло бе намалил резултата в 50-ата минута.

Така Байерн (Мюнхен) вече официално има комфортната преднина на върха от 8 точки пред “жълто-черните” преди идващия след седмица “Дер Класикер” в Дортмунд. Борусия все пак продължи серията си от 16 поредни мача без загуба, като има впечатляващите шест победи в последните седем мача, но ще трябва да търси задължителна победа срещу баварците. РБ Лайпциг пък може да съжалява за пропуснатия успех, като остава на 5-о място с 41 точки.

В 8-ата минута дойде първата опасна ситуация в мача, при която Ромуло стреля опасно, но Грегор Кобел спаси. Борусия пък веднага отговори с положение, при което Максимилиан Байер напредна и стреля, но стражът на домакините Маартен Вандервоорд спаси. В 20-ата минута “червените бикове” успяха да нанесат своя удар. Перлата на домакините Ян Диоманде направи поредната си асистенция, след като намери Кристоф Баумгартнер, а австриецът отблизо не сгреши - 1:0 за РБ Лайпциг. За попадението имаше сериозни съмнения за засада, но в крайна сметка то се оказа редовно. Осем минути по-късно австриецът можеше да вкара втория си гол, но ударът му мина с малко встрани.

В 39-ата минута РБ Лайпциг удвои аванса си. Диоманде подаде към Давид Раум, който пък намери в наказателното поле Баумгартнер, а австрийският национал отбеляза копие на първия си гол - 2:0 за домакините.

🥵 Puh! Abpfiff! Silva macht mit seinem ersten Bundesliga-Treffer noch einen Punkt in Leipzig klar. pic.twitter.com/dvxG7ya1kB — Borussia Dortmund (@BVB) February 21, 2026

В самото начало на втората част Дортмунд успя да се върне в мача с попадение. След центриране на Юлиан Риерсон от корнер бившият играч на Гьозтепе Ромуло в опита си да изчисти вкара с глава в собствената си врата и резултатът стана 2:1. “Жълто-черните” продължиха да са активни, но дълго време след попадението в своя полза не успяха да създадат кой знае колко опасни неща пред вратата на Маартен Вандервоорд. Вместо това в 73-ата минута Ридле Баку можеше да реши всичко за домакините, след като излъга Кобел и стреля, но ударът му бе избит от голлинията от Рами Бенсебаини. След това и Диоманде напредна с характерните си пробиви, но шутът му бе неточен.

И когато сякаш изглеждаше, че РБ Лайпциг ще спечели срещата, Борусия успя да изравни и то след гол, изцяло изработен от резерви. Юлиан Брант намери включилия се Карим Адейеми, който пък центрира към Фабио Силва, а португалецът изравни с първия си гол за “жълто-черните” - 2:2. Можеше дори да се стигне до пълен обрат, но Вандервоорд спаси изстрела на Брант.

Снимки: Imago