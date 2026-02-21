Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

  • 21 фев 2026 | 21:38
  • 375
  • 0

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази своето голямо уважение към Ювентус и колегата си Лучано Спалети след днешната важна победа с 2:0 в сблъсъка между двата тима в Торино. Младият дспециалист също така призна, че е почерпил вдъхновение от бившия си наставник в Арсенал Арсен Венгер за атрактивния стил на игра на своя отбор.

“Фокусът става фундаментален, ако искаш да дойдеш тук и да победиш силен тим с треньор, който е е преобърнал ситуацията. Знам, че хората гледат само резултатите, но ако погледнете стила на игра и нивото на представянето при Спалети, това е невероятен обрат. Опитахме се да играем така, че да затрудним нашите съперници. Моите момчета направиха топ представяне, като сторихме нещо различно от други мачове, а именно отбелязването на втори гол. Срещу подобни талант и класа, ако не вкараш второ попадение, в крайна сметка ще ти изравнят. Наистина ми хареса това, че вратарят ми направи само едно спасяване в целия мач, което означава, че сме контролирали ситуацията. Не мога да излъжа и да кажа, че Нико Пас не е важен. Разбира се, че е такъв, но мисля, че е голям тласък за самочувствието да осъзнаят, че могат да печелят и без него. Разбира се, че е фантастичен играч и ще продължи да бъде ключов за нас.

Когато играеш в подобен мач, има моменти, в които футболистите трябва да поемат контрол, иначе започват да губят топката, а с това и увереността си. Нужни са ни играчи, които искат да имат топката в краката си и разполагат с характера да се справят с това напрежение. Също така можем да играем по различни начини, така че имаме хора, които са по-добри на контраатаки, а други предпочитат да задържат топката. Има толкова много мачове дори в една среща. Така че една тактическа настройка може да промени всичко и да доведе до сто мача в един. Като испанец, мога да кажа, че Ювентус е италианският Реал Мадрид, така че да дойдем тук и да играем така наистина ме прави горд.

Дали мечтаем за участие в Шампионската лига? Не мога да кажа дали преследваме една или друга цел. Да не забравяме, че преди година и половина бяхме в Серия "Б", така че трябва да приемаме нещата със спокойствие и лека-полека, изграждайки поведение и идентичност, които могат да ни помогнат да спечелим всеки възможен мач. Вторият ни гол е бил в стил “Арсен Венгер”? Той ми е като втори баща. Разбира се, той доста работеше върху преходите в играта и атакуването на пространствата, което е още по-важно в модерния футбол. Научих много от него и искам тимът ми да го прилага”, коментира Фабрегас след днешната победа.

