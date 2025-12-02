Двама футболисти на Ница не искат да играят повече за клуба след агресията от фенове, Френската лига осъди насилието

Футболистът на Ница Жереми Бога, който стана жертва на агресията на ядосани фенове на тима, събрали се, за да искат обяснения от играчите за четвъртата поредна загуба в първенството, е бил шокиран, довериха негови близки, цитирани от радио "Монте Карло".
От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи
Той е бил "удрян по цялото тяло" и плют на слизане от автобуса, както и съотборникът му Терем Мофи и спортният директор Флориан Морис, които са били нападнати десетина ултраси на тима от Лазурния бряг след поражението от Лориен с 1:3, който е съперник на Лудогорец в последния кръг на груповата фаза на Лига Европа.
"Той се е опитал да се предпази донякъде, докато на помощ му се е притекъл негов съотборник", разказват пред медията негови близки. Вратарят на Ница Йехван Диуф му е помогнал да се измъкне от юмруците на побеснелите привърженици. Бога е бил прегледан от лекар и няма да тренира с отбора минимум пет дни по медицинска препоръка.
"За първи път преживява нещо подобно", доверява приятел на халфа Бога. Според радиото бившият футболист на Сасуоло и Аталанта не желае повече да облича фланелката на "орлите". Същото е изразил и нападателят Терем Мофи, който има болничен за седем дни и не желае повече да облича "червено-черната" фланелка. Жереми Бога, който е национал на Кот д'Ивоар, и Терем Мофи са основни футболисти в тима на треньора Франк Ез. Самият специалист също обмисля да подаде оставка.
Междувременно Професионалната футболна лига на Франция (LFP) осъди остро нападанието над футболистите и щаба на Ница, като изрази и подкрепата си към тях.
В официално изявление, публикувано днес, институцията заявява, че „осъжда с най-голяма твърдост актовете на насилие, извършени срещу играчите и персонала на Ница".
От LFP също така обявиха, че ще се конституират като „граждански ищец по жалбите, подадени от играчите“, за да подпомогнат по най-добрия начин процедурите, целящи пълното изясняване на тези „сериозни“ факти. Лигата изрази и своята пълна подкрепа към пряко засегнатите лица, сред които са играчите Жереми Бога и Терем Мофи, както и спортният директор Флориан Морис, станали жертва на физическо насилие. Институцията потвърди своята решимост подобни събития да не се повтарят в бъдеще.
Снимки: Imago