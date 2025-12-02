Популярни
  2. Ница
Двама футболисти на Ница не искат да играят повече за клуба след агресията от фенове, Френската лига осъди насилието

  • 2 дек 2025 | 15:43
  • 481
  • 0
Футболистът на Ница Жереми Бога, който стана жертва на агресията на ядосани фенове на тима, събрали се, за да искат обяснения от играчите за четвъртата поредна загуба в първенството, е бил шокиран, довериха негови близки, цитирани от радио "Монте Карло".

От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи
От Ница осъдиха остро побоя над Бога и Мофи

Той е бил "удрян по цялото тяло" и плют на слизане от автобуса, както и съотборникът му Терем Мофи и спортният директор Флориан Морис, които са били нападнати десетина ултраси на тима от Лазурния бряг след поражението от Лориен с 1:3, който е съперник на Лудогорец в последния кръг на груповата фаза на Лига Европа

"Той се е опитал да се предпази донякъде, докато на помощ му се е притекъл негов съотборник", разказват пред медията негови близки. Вратарят на Ница Йехван Диуф му е помогнал да се измъкне от юмруците на побеснелите привърженици. Бога е бил прегледан от лекар и няма да тренира с отбора минимум пет дни по медицинска препоръка. 

"За първи път преживява нещо подобно", доверява приятел на халфа Бога.  Според радиото бившият футболист на Сасуоло и Аталанта не желае повече да облича фланелката на "орлите". Същото е изразил и нападателят Терем Мофи, който има болничен за седем дни и не желае повече да облича "червено-черната" фланелка. Жереми Бога, който е национал на Кот д'Ивоар, и Терем Мофи са основни футболисти в тима на треньора Франк Ез. Самият специалист също обмисля да подаде оставка. 

Междувременно Професионалната футболна лига на Франция (LFP) осъди остро нападанието над футболистите и щаба на Ница, като изрази и подкрепата си към тях.

В официално изявление, публикувано днес, институцията заявява, че „осъжда с най-голяма твърдост актовете на насилие, извършени срещу играчите и персонала на Ница".

От LFP също така обявиха, че ще се конституират като „граждански ищец по жалбите, подадени от играчите“, за да подпомогнат по най-добрия начин процедурите, целящи пълното изясняване на тези „сериозни“ факти. Лигата изрази и своята пълна подкрепа към пряко засегнатите лица, сред които са играчите Жереми Бога и Терем Мофи, както и спортният директор Флориан Морис, станали жертва на физическо насилие. Институцията потвърди своята решимост подобни събития да не се повтарят в бъдеще.

Снимки: Imago

