Ювентус трябва да настъпи газта в битката за топ 4

Парма и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия "А". Срещата е насрочена за 1 февруари 2026 г. с начален час 21:45. Двубоят ще се проведе на стадион "Енио Тардини", а главен съдия ще бъде Франческо Форнеау. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането.

Ювентус заема 5-то място в класирането на Серия "А" с 42 точки от 22 изиграни мача. "Бианконерите" са отбелязали 35 гола и са допуснали 17. Отборът показва видимо израстване след идването на Лучано Спалети начело, но все още показва колебания в отделни мачове, а това може да се окаже проблем в битката за топ 4. Затова "бианконерите" нямат право на грешка днес и са длъжни да си тръгнат с трите точки от това гостуване.

От друга страна, Парма се намира на 14-та позиция с 23 точки от същия брой мачове. Домакините имат скромни 14 отбелязани гола и 26 допуснати. Те се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона и да подсигурят оставането си в елита. Макар и да не блестят с представянето си от началото на сезона, "пармалатите" са достатъчно коварен отбор и могат да объркат сметките на всеки, особено на своя стадион.

Парма преминава през труден период, като в последните си пет мача има една победа, две равенства и две загуби. Отборът загуби последния си мач срещу Аталанта с 0:4 (25.01.2026), преди това завърши наравно с Дженоа 0:0 (18.01.2026) и с Наполи 0:0 (14.01.2026). Единствената им победа дойде срещу Лече с 2:1 (11.01.2026), а преди това загубиха от Интер с 0:2 (07.01.2026).

Ювентус показва по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Старата госпожа" завърши наравно с Монако 0:0 (28.01.2026) в Шампионската лига, преди това победи Наполи с 3:0 (25.01.2026) и Бенфика с 2:0 (21.01.2026). Загубиха от Каляри с 0:1 (17.01.2026), но преди това разгромиха Кремонезе с 5:0 (12.01.2026).

В последните пет срещи между двата отбора, Ювентус има предимство с три победи, едно равенство и една загуба. Последният им двубой беше на 24 август 2025 г., когато Ювентус победи Парма с 2:0 в мач от Серия "А". Преди това, на 23 април 2025 г., Парма изненада с победа с 1:0 на своя стадион. На 30 октомври 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2. По-рано, през април 2021 г., Ювентус спечели с 3:1, а през декември 2020 г. разгроми Парма като гост с 4:0. Историята показва, че Ювентус обикновено има превес в директните сблъсъци.

Снимки: Gettyimages