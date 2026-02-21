Спалети: Ние сами сме си опоненти

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети призна, че на отбора му липсва увереност след поредицата загуби през този месец. Той също така отказа да хвърли вината за загубата от Комо с 0:2 изцяло върху вратаря Микеле Ди Грегорио, като разкритикува цялостната игра на своя тим.

Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

“Представянето беше повлияно и от първия гол, защото отделни ситуации наистина правят разликата. Опитахме се да се върнем в мача чрез индивидуална преса, но ни принудиха да ги гоним с техните качества и притежание на топката. Когато 13 пъти получиш гол от първия удар, ти си плащаш за това в дългосрочен план. Имаше период, в който имахме ентусиазъм и някои прекрасни изяви. Но когато това липсва, същото важи за самочувствието, докато грешките струват скъпо, а освен това става трудно да реагираш психически. Така стават нещата в главите на играчите. Има твърде много напрежение относно последните резултати, а тези моменти правят разликата.

🚨🗣️ Luciano Spalletti:



"Without conviction, you'll get nowhere.



If we play at this level, we'll never win anything." pic.twitter.com/2BIvyvEF4x — Juventus Xtra (@juven_xtra) February 21, 2026

Всичко опира до самочувствието дали имаме това, което е необходимо. Успяхме да създадем чувство на увереност в нашия потенциал, но когато си отидат самочувствието и авторитетът… Видях сбъркани пасове, които моите играчи никога не правят. Такива неща не се случват, заради което те се чувстват като в клопка. Ди Грегорио няма допълнителна вина в сравнение с останалите си съотборници. Случва се да допусне грешка, както посредственият пас назад беше грешка при изнасянето а топката. Всички можеха да се защитят по-добре в ситуацията за първия гол, за да не се загуби топката лесно. Отговорността трябва да бъде споделена. В този случай ние самите сме си опоненти. Ако можем да оправим някои неща на психическо и техническо ниво, ще можем да кажем своята дума. Ако обаче това е нивото ни, ще губим и няма да имаме амбиция за резултати”, коментира Спалети след днешното поражение.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages