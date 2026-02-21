Популярни
Спалети: Ние сами сме си опоненти

  • 21 фев 2026 | 21:12
  • 452
  • 0

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети призна, че на отбора му липсва увереност след поредицата загуби през този месец. Той също така отказа да хвърли вината за загубата от Комо с 0:2 изцяло върху вратаря Микеле Ди Грегорио, като разкритикува цялостната игра на своя тим.

“Представянето беше повлияно и от първия гол, защото отделни ситуации наистина правят разликата. Опитахме се да се върнем в мача чрез индивидуална преса, но ни принудиха да ги гоним с техните качества и притежание на топката. Когато 13 пъти получиш гол от първия удар, ти си плащаш за това в дългосрочен план. Имаше период, в който имахме ентусиазъм и някои прекрасни изяви. Но когато това липсва, същото важи за самочувствието, докато грешките струват скъпо, а освен това става трудно да реагираш психически. Така стават нещата в главите на играчите. Има твърде много напрежение относно последните резултати, а тези моменти правят разликата.

Всичко опира до самочувствието дали имаме това, което е необходимо. Успяхме да създадем чувство на увереност в нашия потенциал, но когато си отидат самочувствието и авторитетът… Видях сбъркани пасове, които моите играчи никога не правят. Такива неща не се случват, заради което те се чувстват като в клопка. Ди Грегорио няма допълнителна вина в сравнение с останалите си съотборници. Случва се да допусне грешка, както посредственият пас назад беше грешка при изнасянето а топката. Всички можеха да се защитят по-добре в ситуацията за първия гол, за да не се загуби топката лесно. Отговорността трябва да бъде споделена. В този случай ние самите сме си опоненти. Ако можем да оправим някои неща на психическо и техническо ниво, ще можем да кажем своята дума. Ако обаче това е нивото ни, ще губим и няма да имаме амбиция за резултати”, коментира Спалети след днешното поражение.

Снимки: Gettyimages

