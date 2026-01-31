Спалети: Искам да видя незабавна реакция след последния мач

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети беше категоричен, че в утрешния мач от Серия "А" срещу Парма иска да види реакция от своите играчи след нулевото реми срещу Монако в Шампионската лига.

“Не играхме много добре в последния мач. Това беше нормален двубой, който може да се случи във футбола, но очаквам незабавна реакция. Утрешният мач ще бъде такъв с постоянни обрати и голям хаос, така че искам да видя тим, който е готов. Може би ще се наложи да страдаме при някои контраатаки, защото ще искат да ни вкарат. Не желая да видя нормален и отпуснат отбор, какъвто видяхме онзи ден. Изживявам живота си въз основа на това, което се случва на терена, а утре искам боен отбор, готов да атакува всеки, който му се изпречи. Галатасарай? Това ще бъде много труден опонент във всеки аспект. Те имат индивидуални качества във всички линии. Разполагат с редица играчи, които познавам доста добре, но важен е утрешният мач, който ще бъде сложен. Сега нямаме време да мислим за Галатасарай, защото да играем с Парма ще бъде също толкова трудно.

Изглеждам ли ви уморен? Не мисля. Аз влизам в мой собствен свят. При толкова много трудно и близки мачове, точно от това се нуждая. Аз съм вманиачен във футбола, но никога не съм изтощен. Уморявам се, ако виждам, че тимът не прогресира, не иска да открива нови неща и стои отзад. В такъв случай - да, изнервям се и се уморявам, защото става по-трудно да давам нови неща на играчите. Трябва да гледам на всяка ситуация, през която преминаваме, като стъпка към следващата. Необходимо е да има развитие. Очаквам това от тези, които са играли по-малко, защото израстването на отбора зависи и от тях. Всеки ден те позволяват на съотборниците си наистина да се съревновават на тренировките. Ще има място за всички и съм убеден, че ще имаме приятни изненади. Някои играчи не са тук по случайност - те са били разучавани, така че знаем техния потенциал. От това, което съм видял, аз съм много уверен. Има футболисти, които са играли по-малко, но имат чудесни качества и бързо ще покажат своя стойност.

Кенан Йълдъз може да стане специалист на преките свободни удари. Той трябва да тренира, защото с този негов крак може да се справи доста добре. Един извънземен трябва да е способен и на това, иначе що за извънземен би бил? Необходимо е той да вярва в това и да тренира това умение не само заради философията на Алесандро Дел Пиеро, но и за да ни донесе важни точки в края на сезона. Въпреки това имаме и други играчи, които умеят да изпълняват статични положения. Трансферния пазар? Той е в ръцете на клуба, а моята роля е различна. Ще видим дали ще е възможно, или не, да направим нещо в тези последни часове, но това няма да повлияе на убеждението във всекидневната ни работа. Клубът работи неуморно, за да се опита да подобри състава, но ние просто чакаме”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages