Киелини: Трябва да уважаваме Галатасарай

Директорът на Ювентус Джорджо Киелини заяви, че Ювентус има огромно уважение към Галатасарай. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на плейофите на Шампионската лига.
“Това е силен отбор със страхотни играчи. Домакини сме във втория мач, така че битката няма да приключи в Истанбул, но ще трябва да се представим добре, да използваме слабостите им и да ограничим потенциала им”, сподели Киелини за предстоящия съперник на “бианконерите”
Бившият бранител бе на терена, когато Ювентус загуби от Галатасарай в груповата фаза на Шампионската лига през 2013 г. и това води до отпадането на италианския гранд от турнира, но срещата е отменена с един ден поради силен сняг и след това се играе на труден терен. “Загубихме на игрището, аз направих сериозна грешка, независимо от снега и терена. Сега се изправят два различни отбора. Трябва да уважаваме качеството на съперника, защото те го имат във всички зони. Двубоят ще се реши от детайлите. Трябва да играем зряло в Истанбул”, каза директорът на Юве.
Той говори и специално за Виктор Осимен, който ще се изправи срещу треньора, с когото стана шампион на Италия - Лучано Спалети. Попитан дали Ювентус е бил близо до привличането на нигериеца, Киелини отговори: “Вярно е, че много отбори го харесваха, особено в Италия. Но реалистично, никога не е имало нещо повече от това”.
Снимки: Imago