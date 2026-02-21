Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски излезе с официална позиция във връзка с утрешния двубой срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Към този момент теренът на стадион "Витоша" е покрит с около 30 сантиметра сняг, духа вятър, а и температурите са под нула градуса, което прави почистването му доста трудно.

Въпреки това, "сините" изявиха желанието си срещата да се играе по програма. От клуба обаче са категорични, че това решение не може да се вземе еднолично, а е в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача.

Ето какво пишат от Левски:

"Уважаеми привърженици и медии,

Във връзка с многото въпроси около провеждането на мача ни с ЦСКА 1948, който по програма е насрочен за утре (неделя, 22.02.2026 от 16:45 часа), искаме да напомним, каква е официалната процедура по регламент.

Съгласно раздел шести, чл. 21, ал. 12–14 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г., налична на този линк:

- При независещи от отборите причини футболната среща може да започне със закъснение по преценка на длъжностните лица, които представят на съответния администриращ орган допълнителен доклад (чл. 21, ал. 12).

- Когато поради непреодолими причини играта трябва да бъде прекъсната временно и ако, по преценка на съдията, не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като подробно описва случилото се в доклад до органа, администриращ първенството (чл. 21, ал. 13).

- Футболна среща в професионалния футбол, не започнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или по други причини, посочени в ал. 13, се доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия час и при същите съдии, освен в изрично описаните изключения в чл. 26 (чл. 21, ал. 14).

На практика това означава, че:

- Решенията за начало, временно прекъсване, изчакване и евентуално прекратяване на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача, в рамките на цитираните текстове.

- При лоши атмосферни условия или други непреодолими причини регламентът предвижда доиграване/провеждане на мача на следващия ден, при същите параметри, освен ако не е приложимо някое от изключенията, посочени в Наредбата.

- Клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на срещата, но могат да изкажат мнение пред длъжностните лица.

На този етап официалното желание на ПФК Левски е срещата да се състои в обявената дата и час, при стриктно спазване на действащите разпоредби и с оглед безопасността на всички участници.

В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали".