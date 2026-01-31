Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Зиркзее може да се озове в Ювентус в последните часове на прозореца

Зиркзее може да се озове в Ювентус в последните часове на прозореца

  • 31 яну 2026 | 04:58
  • 243
  • 0
Зиркзее може да се озове в Ювентус в последните часове на прозореца

Ювентус продължава да търси варианти за засилване на атаката си в последните часове на трансферния прозорец. Твърди се, че “бианконерите” разглеждат нападателя на Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед като основна алтернатива, ако трансферът на Рандал Коло Муани не успее да се осъществи навреме.

Договорът на 23-годишния нидерландец с 20-кратните английски шампиони е до лятото на 2029 г. През този сезон Зиркзее взе участие в 10 мача от Премиър лийг, в които отбеляза 1 гол.

По-рано Зиркзее беше свързван с трансфер в Рома, но сделката пропадна непосредствено след уволнението на мениджъра на Рубен Аморим.

Transfermarkt оценява пазарната му стойност на 25 млн евро, което се твърди че влиза в рамките на възможното от страна на “старата госпожа”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Еспаньол допусна обрат срещу Алавес и се отдалечи още повече от четворката

Еспаньол допусна обрат срещу Алавес и се отдалечи още повече от четворката

  • 31 яну 2026 | 00:34
  • 635
  • 0
Дузпа спаси Лацио в добавеното време от поредна издънка

Дузпа спаси Лацио в добавеното време от поредна издънка

  • 31 яну 2026 | 00:15
  • 989
  • 1
Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

  • 30 яну 2026 | 23:58
  • 817
  • 0
Кьолн се откъсна сериозно над тройката на дъното след успех над Волфсбург

Кьолн се откъсна сериозно над тройката на дъното след успех над Волфсбург

  • 30 яну 2026 | 23:34
  • 873
  • 0
Фернандеш се самопредложил на Реал

Фернандеш се самопредложил на Реал

  • 30 яну 2026 | 22:26
  • 5240
  • 23
Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

Кристиано Роналдо се разписа при успех на Ал-Насър

  • 30 яну 2026 | 21:32
  • 2716
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 75783
  • 134
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 23930
  • 74
Ден 14 на Australian Open: Ясни са първите шампиони за тази година!

Ден 14 на Australian Open: Ясни са първите шампиони за тази година!

  • 31 яну 2026 | 06:31
  • 740
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 89174
  • 33
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 32387
  • 132
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 51601
  • 16