Ювентус уреди един от най-добрите бекове в Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 223
  • 0
От Ювентус успяха да постигнат споразумение с Болоня за привличането на десния бек Емил Холм, съобщават трансферните експерти в Италия. Към носителя на Купата на Италия пък ще се присъедини Жоао Марио от състава на “бианконерите”, който действа на същата позиция.

И двете сделки са оформени като преотстъпвания до края на сезона, но разликата е, че в случая на Холм има опция за закупуването му за все още неизвестна стойност. Ако Ювентус се възползва от нея, шведският национал ще подпише четиригодишен договор при заплата от 1,2 млн. евро на сезон. Той е сред най-добрите крайни защитници в първенството през настоящата кампания, като е номер 1 в няколко отношения като спечелени единоборства в отбрана, пресечени пасове и асистенции, а също така е втори по спечелени притежания на топката и по голови приноси. В общо 19 мача през този сезон 25-годишният играч има едно попадение и пет асистенции.

Жоао Марио пък пристигна в Ювентус през лятото, когато бяха платени около 12,5 млн. евро на Порто. Той обаче така и не успя да се наложи в състава на “бианконерите”, като е записал едва 373 игрови минути в 13 срещи, в които има една асистенция.

