  Уест Хам
  2. Уест Хам
  Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

  • 21 фев 2026 | 21:37
  • 249
  • 0

Уест Хам и Борнемут завършиха наравно 0:0 в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг. Домакините могат да съжаляват повече за хикса, тъй като бяха по-активния и опасен тим на терена, но в крайна сметка не успяха да стигнат до попадение.

Домакините започнаха по-добре срещата и още в първите минути Аксел Дисаси стеля опасно от корнер, изпълнен от Джаред Боуен, но до попадение не се стигна. В следващите минути Крисенсио Съмървил и Тати Кастеланос също пропиляха не лоши шансове пред Джордже Петрович. Удар на Магаса бе блокиран. От другата страна на полето Херман пък се справи с изстрел на Алекс Скот.

След подновяването на играта отново Магаса опита да стреля. Аарън Уан-Бисака бе активен по десния фланг и също изпрати няколко добри центрирания, но отбраната на Борнемут се справи. Една от най-опасните ситуации за “чуковете” дойде четвърт час преди края, когато появилият се от скамейката Калъм Уилсън успя да засече центриране от левия фланг, но отново сръбският страж на гостите се справи. В крайна сметка след още няколко пропилени добри възможности двата тима разделиха точките.

За Борнемут това бе шести пореден двубой без поражение, а тимът на Андони Ираола е на осмата позиция. Уест Хам също е в положителна серия от три мача без загуба, но продължава да е в зоната на изпадащите и на две точки от спасителното 17-о място, което се заема от Нотингам Форест.

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

  • 21 фев 2026 | 21:41
  • 313
  • 0
Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

  • 21 фев 2026 | 21:38
  • 369
  • 0
Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13711
  • 182
Спалети: Ние сами сме си опоненти

  • 21 фев 2026 | 21:12
  • 459
  • 0
ПСЖ - Метц (съставите)

  • 21 фев 2026 | 21:03
  • 433
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл

  • 21 фев 2026 | 21:01
  • 1165
  • 2
Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 78404
  • 443
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 12224
  • 22
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 49895
  • 74
Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13711
  • 182
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 47056
  • 85
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 9780
  • 12