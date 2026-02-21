Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

Уест Хам и Борнемут завършиха наравно 0:0 в мач от 27-ия кръг на Премиър лийг. Домакините могат да съжаляват повече за хикса, тъй като бяха по-активния и опасен тим на терена, но в крайна сметка не успяха да стигнат до попадение.

Домакините започнаха по-добре срещата и още в първите минути Аксел Дисаси стеля опасно от корнер, изпълнен от Джаред Боуен, но до попадение не се стигна. В следващите минути Крисенсио Съмървил и Тати Кастеланос също пропиляха не лоши шансове пред Джордже Петрович. Удар на Магаса бе блокиран. От другата страна на полето Херман пък се справи с изстрел на Алекс Скот.

След подновяването на играта отново Магаса опита да стреля. Аарън Уан-Бисака бе активен по десния фланг и също изпрати няколко добри центрирания, но отбраната на Борнемут се справи. Една от най-опасните ситуации за “чуковете” дойде четвърт час преди края, когато появилият се от скамейката Калъм Уилсън успя да засече центриране от левия фланг, но отново сръбският страж на гостите се справи. В крайна сметка след още няколко пропилени добри възможности двата тима разделиха точките.

За Борнемут това бе шести пореден двубой без поражение, а тимът на Андони Ираола е на осмата позиция. Уест Хам също е в положителна серия от три мача без загуба, но продължава да е в зоната на изпадащите и на две точки от спасителното 17-о място, което се заема от Нотингам Форест.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages