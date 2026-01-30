Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

  • 30 яну 2026 | 19:51
Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

Мажоритарният собственик на Милан RedBird финализира процеса по рефинансиране на дълга към Elliott. Така той вече ще е към Comvest. От фонда обявиха, че операцията „укрепва финансовата структура на Милан и консолидира дългосрочната му гъвкавост“.

Официалното съобщение
Новите дългови инструменти засилват дългосрочната финансова гъвкавост и погасяват заема, свързан с придобиването на клуба през 2022 г.
Сделката рефинансира заема от продавача, първоначално държан от дружества, управлявани от Elliott Advisors UK Limited („Elliott“) при придобиването на Милан от RedBird, като го заменя с ново институционално финансиране, структурирано от Comvest Credit Partners.Рефинансирането привежда капиталовата структура на клуба в съответствие с дългосрочните стратегически и оперативни цели на RedBird като едноличен мажоритарен акционер в Милан. След приключване на операцията управляващият партньор на Elliott Гордън Сингър и асоциираният портфолио мениджър Доминик Мичъл ще напуснат Борда на директорите на Милан. Не са правени други промени в Борда или в ръководството, което гарантира приемственост в управлението и оперативната дейност на клуба.

Джери Кардинале, управляващ партньор на RedBird и собственик и президент на Милан, заяви: „През последните три години работихме за постоянното укрепване на финансовите и спортните резултати на Милан, връщайки клуба към рентабилност и изграждайки по-солидни и устойчиви основи за бъдещето. Нашият ангажимент към Милан е воден от дългосрочна визия за клуба, неговата водеща роля в град Милано и историческото му наследство като един от най-успешните европейски клубове в света. С проекта за нов стадион на „Сан Сиро“, който вече е в ход, гледаме с още по-голямо доверие към траекторията на клуба и способността ни да подкрепяме неговия растеж и успех. Ще продължим да търсим възможности за създаване на стойност във времето, допринасяйки за укрепването на профила на Милан и на град Милано в световен мащаб.“

Гордън Сингър коментира: „Гордеем се с постигнатото от Милан, откакто Elliott придоби клуба през 2018 г. Под ръководството на Elliott, а впоследствие и на RedBird, финансовите и спортните резултати на клуба се подобриха значително, а отборът спечели два важни трофея, включително Скудетото през сезон 2021/22. Управлението на историческа институция като Милан е голяма отговорност и желаем на RedBird да продължи да постига успехи и в бъдеще.“

