Милан също отправи оферта за Матета

Милан се включи в битката за нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Според Джанлука Ди Марцио предложението на “росонерите” е да вземат сега под наем французина, като в договора се включи задължителната опцията за закупуването му през лятото срещу 35 милиона паунда. Преди това обаче Милан ще опита да се разделили с Кристофър Нкунку.

Според Николо Скира Матета вече е договорил личните си условия с италианският гранд и е готов да подпише договор за четири сезона със заплата от 3.5 милиона евро на година плюс бонуси.

Нотингам Форест също предложи 35 милиона за французина, но Кристъл Палас няма да отговори на тази оферта поне до неделя, когато двата отбора играят помежду си на “Сити Граунд”. Ювентус също преговаряше за Матета, но “бианконерите” не са готови да платят такава сума, така че пренасочиха към други цели.

Кристъл Палас трябва да намери заместник на Матета, като “орлите” преговарят за привличането на нападателя на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен.

Crystal Palace are currently discussing an offer they have received from AC Milan for Jean-Philippe Mateta 💬 pic.twitter.com/RN9GueWJUN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 30, 2026