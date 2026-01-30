Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Матета пропуска следващия мач на Палас, но бъдещето му е неясно

Матета пропуска следващия мач на Палас, но бъдещето му е неясно

  • 30 яну 2026 | 20:31
  • 626
  • 0

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета ще пропусне неделния двубой срещу Нотингам. Мениджърът на “орлите” Оливер Гласнер заяви, че играчът няма да е в групата за мача. Според последните информации той се е разбрал с Милан, но двата клуба още не са постигнали споразумение и трансферът не е сигурен.

“Мога да потвърдя, че Матета няма да бъде в групата, но това няма нищо общо с трансфер. Просто той не се чувства на добро място, за да играе и няма смисъл. Трябва да защитим отбора и него. Затова няма да пътува с нас за Нотингам”, заяви Гласнер.

Според “Гадзета дело Спорт” Матета има желание да продължи кариерата си в Милан, а не в Нотингам, който също има интерес към него. За да осъществят трансфера, “росонерите” най-вероятно ще трябва да се разделят с Кристофър Нкунку, който може да премине в Рома.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

Официално: Милан вече е само на RedBird, Elliott напусна клуба

  • 30 яну 2026 | 19:51
  • 1166
  • 0
Нотингам Форест с оферта и към Интер

Нотингам Форест с оферта и към Интер

  • 30 яну 2026 | 18:51
  • 1264
  • 0
Ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в клуба

Ван Дайк не вярва, че футболистите на Ливърпул играят за бъдещето си в клуба

  • 30 яну 2026 | 18:46
  • 1581
  • 0
Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

Официално: Барселона реши бъдещето на Фермин Лопес

  • 30 яну 2026 | 18:07
  • 2809
  • 1
Вероятно това е последният сезон на Левандовски в Барселона, разкри жена му

Вероятно това е последният сезон на Левандовски в Барселона, разкри жена му

  • 30 яну 2026 | 17:46
  • 2308
  • 0
Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

Росиниър определи мача с Уест Хам като най-важния за сезона и разкри, че Коул Палмър може да започне

  • 30 яну 2026 | 17:23
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 68356
  • 119
Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 18115
  • 60
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 83342
  • 31
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 26603
  • 117
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 47595
  • 14
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 24922
  • 43