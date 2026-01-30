Матета пропуска следващия мач на Палас, но бъдещето му е неясно

Нападателят на Кристъл Палас Жан-Филип Матета ще пропусне неделния двубой срещу Нотингам. Мениджърът на “орлите” Оливер Гласнер заяви, че играчът няма да е в групата за мача. Според последните информации той се е разбрал с Милан, но двата клуба още не са постигнали споразумение и трансферът не е сигурен.

“Мога да потвърдя, че Матета няма да бъде в групата, но това няма нищо общо с трансфер. Просто той не се чувства на добро място, за да играе и няма смисъл. Трябва да защитим отбора и него. Затова няма да пътува с нас за Нотингам”, заяви Гласнер.

Milan are working on a deal to sign Crystal Palace striker Jean-Philippe Mateta ahead of the transfer window closing on Monday.



Palace manager Oliver Glasner revealed the 28-year-old will not be in the squad to face Nottingham Forest in the Premier League on Sunday because he… pic.twitter.com/qydq4P8Nt9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 30, 2026

Според “Гадзета дело Спорт” Матета има желание да продължи кариерата си в Милан, а не в Нотингам, който също има интерес към него. За да осъществят трансфера, “росонерите” най-вероятно ще трябва да се разделят с Кристофър Нкунку, който може да премине в Рома.