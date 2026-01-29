Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Кристъл Палас близо до още един трансфер

Кристъл Палас близо до още един трансфер

  • 29 яну 2026 | 18:46
  • 803
  • 0
Кристъл Палас близо до още един трансфер

След като привлече Бренън Джонсън и договори Йорген Странд Ларсен Кристъл Палас е близо до финализиране на още един трансфер. Лондончани са постигнали договорка с Астън Вила за привличането на Еван Гесон. 24-годишният футболист ще пристигне под наем до края на сезона, като в договора ще има опция за закупуване.

Интерес към Гесан има от няколко клуба, но "орлите" са фаворит за подписа му. Той бе привлечен от Вила миналото лято за 35 милиона евро. Националът на Кот Д'Ивоар не успя да се наложи и бе титуляр само в шест мача от Висшата лига, като игра в 21 двубоя. Той вкара два гола, като и двете попадения бяха в Лига Европа.

Снимки: Imago

