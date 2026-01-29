Популярни
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

Кристъл Палас ще счупи за втори път трансферния си рекорд в рамките на няколко седмици

  • 29 яну 2026 | 13:31
  • 1717
  • 0

Кристъл Палас и Уулвърхамптън са постигнали договорка за трансфера на Йорген Странд Ларсен, а очакванията са лондончани да платят 50 милиона паунда за услугите на централния нападател, информира авторитетното издание “Атлетик”. “Орлите” спешно търсят играч за центъра на атаката на тима, тъй като се очаква в следващите дни да се разделят с Жан-Филип Матета, който почти сигурно ще премине в Нотингам Форест.

В Кристъл Палас вече имат фаворит за заместник на Матета
С тази сделка от “Селхърст Парк” ще счупят за втори път трансферния си рекорд, след като само преди броени дни привлякоха Бренън Джонсън от Тотнъм за 35 милиона от английската валута, което също бе рекордна сделка в историята на клуба. Мениджърът на “орлите” Оливър Гласнер от седмици се оплаква, че разполага с прекалено малък състав и участието на два фронта като Премиър лийг и Лига на конференциите без възможност за правене на повече ротации идва твърде много на футболистите. В Кристъл Палас започнаха много добре сезона и в първите дни се движеха близо до водещите тимове, но с навлизането в цикъл от две срещи на седмица нещата за тима се усложниха. В момента те са в серия от осем поредни двубоя без успех в първенството, което ги свлече до 15-ата позиция в класирането.

Снимки: Gettyimages

