Милан ще направи късен опит за защитник на Манчестър Сити

В Милан ще използват задаващия се край на зимния трансферен прозорец, за да направят опит да привлекат защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке, съобщават Матео Морето и Фабрицио Романо.

Според трансферните експерти Манчестър Сити трудно ще се съгласи да се раздели със своя футболист, но „росонерите“ таят надежди, че в следващите дни ще успеят да получат зелена светлина от „гражданите“ за него, след като го следят от началото на месеца. От друга страна, самият Аке е съгласен дори да се откаже от част от заплатата си, за да си осигури трансфер. Причината е, че 30-годишният бранител се нуждае от повече игрово време, за да си гарантира място в състава на Нидерландия за Мондиал 2026. През настоящия сезон той е записал 20 мача във всички турнири, но в Премиър лийг и Шампионската лига е използван предимно като резерва.

🚨 Manchester City's Nathan Aké is among the targets to strengthen AC Milan’s central defence before the window shuts. ❤️🖤



(Source: @MatteMoretto) pic.twitter.com/RKpv1fQgwG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 28, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages