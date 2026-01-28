Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан ще направи късен опит за защитник на Манчестър Сити

Милан ще направи късен опит за защитник на Манчестър Сити

  • 28 яну 2026 | 20:00
  • 435
  • 0

В Милан ще използват задаващия се край на зимния трансферен прозорец, за да направят опит да привлекат защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке, съобщават Матео Морето и Фабрицио Романо.

Според трансферните експерти Манчестър Сити трудно ще се съгласи да се раздели със своя футболист, но „росонерите“ таят надежди, че в следващите дни ще успеят да получат зелена светлина от „гражданите“ за него, след като го следят от началото на месеца. От друга страна, самият Аке е съгласен дори да се откаже от част от заплатата си, за да си осигури трансфер. Причината е, че 30-годишният бранител се нуждае от повече игрово време, за да си гарантира място в състава на Нидерландия за Мондиал 2026. През настоящия сезон той е записал 20 мача във всички турнири, но в Премиър лийг и Шампионската лига е използван предимно като резерва.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 248
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 829
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 4702
  • 1
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1172
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1314
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 55008
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15363
  • 3
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6711
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160688
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17516
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11962
  • 12