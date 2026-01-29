За първи път от 2018-а - 5 английски отбора на 1/8-финал в ШЛ

За първи път от сезон 2017/18 цели пет английски отбора се класираха на осминафиналите в Шампионска лига. Арсенал, Ливърпул, Челси, Тотнъм и Манчестър Сити завършиха в топ 8 на лигата и си гарантираха спокойствие за елиминациите.

Естествено, Нюкасъл ще има шанс да се присъедини към тях като рекорден шести английски клуб, но ще трябва да преодолее плейофната фаза. "Свраките" останаха 12-ти в крайното класиране на лигата, но все пак ще имат домакинско предимство в реванша и хипотетично по-преодолим съперник сред отборите от 17-о до 24-то място.

През 2017/18 петте английски клуба бяха Манчестър Юнайтед, Челси, Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм. Единствено Челси тогава завърши на второ място в своята група с Рома (лидер), Атлетико (Мадрид) и Карабах.

Големият брой английски отбори не гарантира значителен успех в осминафиналите - Манчестър Юнайтед беше отстранен от Севиля, Тотнъм отпадна от Ювентус, а Челси от Барселона. Ливърпул се справи с Порто, а Ман Сити - с Базел, след което двата гранда играха един срещу друг на четвъртфиналите. Мърсисайдци доминираха с общ резултат 5:1 и впоследствие стигнаха финала в Севиля, където загубиха с 1:3 от Реал Мадрид.

Това беше знаменитият финал, белязан от задната ножица на Гарет Бейл и фрапантните две грешки на Лорис Кариус.

