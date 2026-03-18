Тринкао: Постигнахме нещо историческо

Един от големите герои на Спортинг (Лисабон) при шокиращата победа с 5:0 срещу Бодьо/Глимт - Тринкао, коментира успеха, който класира "лъвовете" за 1/4-финалите в Шампионската лига. Футболистът успя да направи асистенция при две от петте попадения, като той сподели, че за него победата е била много по-ценна, отколкото личното му постижение.

"Това днес не е важно, важна е победата на отбора, имахме правилната интензивност и енергия, направихме това, което не успяхме там. Имахме друга енергия, друго щастие и изиграхме исторически мач. Вярвахме от първата минута, треньорът също ни накара да повярваме, всички вярваха, феновете също ни накараха да почувстваме тази енергия и по време на мача, с течение на времето, разбрахме, че сме способни и го докарахме докрай. Постигнахме нещо историческо", започна Тринкао.

Футболистът бе запитан и за голямата промяна, която направи неговият тим само за седмица, след като шест дни по-рано "лъвовете" загубиха с 0:3 и сега успяха да направят обрат в общия резултат до 5:3 и да продължат към 1/4-финалите.

"Мисля, че беше коригирахме пресата, бяхме по-интензивни, имахме друга енергия. Също така мисля, че беше въпрос на вяра, имахме предупреждението от Норвегия, знаехме, че е трудно. Бодьо идваше от пет поредни победи в Шампионската лига, знаехме, че е трудно, но подходихме към мача по друг начин и успяхме да изиграем този мач", каза Тринкао.

Накрая футболистът коментира и какво следва след тази голяма победа, тъй като тепърва предстои 1/4-финален сблъсък, който може да прати "лъвовете" във финалната четворка. Нещо, което ще бъде отвъд рамките дори на последното геройство срещу Бодьо/Глимт, тъй като следващият противник е един от най-силните европейски отбори към момента Арсенал.

"Сега е време да се насладим, предстои ни много труден мач. Време е да се насладя със семейството и приятелите си и да си почина. Феновете също да се насладят, те също го заслужават. Сега е време за почивка, предстои ни важен мач в Лигата, предстоят ни националните отбори. Ще мислим за следващия мач и след това ще мислим по-напред", завърши Тринкао.