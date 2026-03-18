Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

Разгромната победа с 5:0, която Спортинг нанесе на Бодьо/Глимт и подпечата класирането на „зелено-белите“ за 1/4-финалите на Шампионската лига, логично направи наставника на португалските шампиони Руи Боржеш изключително щастлив. Треньорът на „лъвовете“ отдаде заслуженото на футболистите, които изнесоха тежестта от двата мача и успяха да се вдигнат след много тежкото поражение в първия мач с 0:3.

„Преди всичко, позволете ми да посветя победата на моите родители, на моето семейство, на сина ми... Те го заслужават. Сигурен съм, че страдат много с мен. Липсват ми и винаги са там, за да ни подкрепят. Никога не съм го правил, но днес мисля, че това е победа, която да им посветя. Както и на жена ми и сестрите ми, които страдат много, и особено на моята звезда, дядо ми. Не забравям... Винаги казвам, че имам голяма звезда. По отношение на победата, това е малко фразата, която използвах днес в лекцията и която дори Нето каза много добре, тоест, ние познавахме най-добрия Bodo/Glimt, но Bodo/Glimt не познаваше най-добрия Спортинг. Трябваше да бъдем най-добрият Спортинг и бяхме. През тези дни, от първия момент, в който започнахме да тренираме, усетих, че енергията е различна, желанието да направим нещо различно беше безкрайно, и с течение на дните получихме и посланието за вяра от феновете. Ясно усетих, че ще бъде различна вечер. Можехме да сме тук, след като бяхме спечелили с 2:0 и не бяхме продължили, и аз пак щях да съм супер горд с всичко, което бяхме успели да направим. Повече от всяка стратегия, всичко имаше много общо с вярата, с желанието и с интензивността, която вложихме в играта, в нашите индивидуални и колективни действия. Това направи цялата разлика“, заяви щастливия Боржеш пред португалските медии непосредствено след големия успех.

Наставникът на "лъвовете" говори и за стратегическите решения, които са отвели неговия отбор до крайния успех.

„Знаехме, че след мача в Бодьо, не можехме да влизаме твърде много във вътрешността и трябваше да експлоатираме фланговете. Иначе по този начин щяхме да имам моменти, в които се да се завърнем към представянето ни в Норвегия. Отборът разбра и днес го направи перфектно. Енергията беше там, както от момчетата, които играха от началото, така и от момчетата, които влязоха и бяха изключително важни. Мисля, че повече от всичко, те бяха напълно свързани и много искаха да обърнат мача. Знаехме, че в мача в Бодьо не бяхме Спортинг, който винаги сме. Случва се, част е от играта. След седем или осем месеца отново имахме по-слаб мач. За съжаление беше в Шампионската лига и това можеше да ни струва скъпо, но е част от играта. Играчите заслужават уважение - от моя страна и от всички. Интензивността беше изключително висока почти през целия мач, спаднахме в края на продълженията, което е нормално, но иначе беше впечатляващо как искахме да владеем топката и да пресираме“, каза още Боржеш.

Тежкото поражение, претърпяно в първия мач в Норвегия, предизвика критики от различни страни, което обаче не сломи Руи Боржеш въпреки критиките, които получи, а дори в навечерието на ответния двубой заяви, че не се е отказал да преследва чудото, което в крайна сметка се случи.

„Разбирам критиките, но моите играчи, които винаги ще защитавам, не ги заслужаваха. Заради всичко, което са успели да направят досега. Можехме да сме тук победени и аз пак щях да кажа, че моите играчи са фантастични и заслужават всичко. Ние, вътрешно, бяхме разочаровани от това, което не успяхме да направим и да покажем. Бяхме далеч от това, което сме, и ние, повече от всеки друг, осъзнахме това веднага след края на мача. Знаехме, че тук ще бъде различно. Ако имаше отбор, който можеше да го направи, това беше този, ако имаше стадион, където беше възможно, това беше този. И позволете ми да кажа, че феновете днес бяха феноменални. Искам винаги да са такива. Те по принцип са добри, но днес бяха изключителни. Точно като отбора. Нека винаги е така, защото имаме нужда от тях. Бяха много важни за този обрат“, добави Боржеш.

Относно мащаба на постижението на Спортинг, особено начина, по който обърна елиминация, която след първия мач беше явно застрашена, Руи Боржеш беше прагматичен.

„Истинските шампиони падат и се изправят толкова пъти, колкото е необходимо. Както казах вчера, устойчивостта на тази група е непоклатима и безкрайна. Това се доказва, откакто съм в Спортинг. И днес го доказаха още веднъж“, заяви Боржеш.

Накрая треньорът отговори шеговито на въпроса дали това е най-голямата победа в кариерата му до този момент, като той шеговито отвърна, че не мисли върху това, а вече се е прехвърлил към следващото предизвикателство идния уикенд в португалския шампионат.

„Не. Най-важната победа трябва да бъде в неделя. Това беше важен мач, още един, който бележи моя път, но беше още една победа в Шампионската лига. Продължавам, по някакъв начин, да пиша историята на Спортинг, и това ме прави щастлив. Вече мисля за Алверка, който също ще бъде много взискателен мач за нас и който трябва да спечелим, за да продължим в борбата за шампионата“, завърши Боржеш.